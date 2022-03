Dodik prolazio kraj novinara pa im iz auta pokazao srednji prst

Milorad Dodik, član predsjedništva BiH, na putu u Tužiteljstvo BiH u Sarajevu novinarima je pokazao srednji prst kada je automobilom prolazio kraj njih, a sve je uhvatila kamera BN televizije.

Naime, Dodik je u zgradu Tužiteljstva u Sarajevu jutros došao dati izjavu zbog kupovine vile na Dedinju u Beogradu.

U službenom vozilu je prošao pored novinara kojima je pokazao srednji prst te ušao i zgradu na sporedni ulaz.

Inače, Dodik je vilu prije 15 godina platio 750 tisuća eura. Kada je afera otvorena, tvrdio je da je nekretninu platio novcem od kredita koji je podigao u Pavlović banci, no kredit je digao godinu dana nakon kupovine vile.

Papire za kredit je ovjerio pečatom Vlade Republike Srpske na čijem je čelu tada bio, no on je to negirao.

Tužiteljstvo zato sada istražuje kako je Dodik kupio vilu na Dedinju.