POLITIČKI POTRES U BIH

Dodik alibi međunarodnim tutorima u BiH

Autor
Zoran Krešić
18.08.2025.
u 22:30

Umjesto da rješavaju probleme, strani ih diplomati – personaliziraju

Dodik: Podvalama se Republika Srpska pokušava smanjiti i ukinuti – mi smo u završnici političke borbe. Konaković pisao Marcu Rubiju i ministrima Kvinte: Zatražite od Rusije da prekine podršku separatistima (Dodiku) u BiH. Čović: BiH decentralizirati i urediti kroz federalne jedinice, tri bi bile najlogičnije. Tri su to udarna naslova triju medija koja su u posljednjih tjedan dana osvanula u Bosni i Hercegovini, a koji odražavaju bilo triju posve odvojenih javnosti koje funkcioniraju unutar srpskog, bošnjačkog i hrvatskoga korpusa. S gotovo nikakvim zajedničkim dodirnim točkama osim onih koje su im nametnuli stranci.

Ključne riječi
Dayton separatizam međunarodna zajednica Republika Srpska Dodik

