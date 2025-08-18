Dodik alibi međunarodnim tutorima u BiH

Dodik: Podvalama se Republika Srpska pokušava smanjiti i ukinuti – mi smo u završnici političke borbe. Konaković pisao Marcu Rubiju i ministrima Kvinte: Zatražite od Rusije da prekine podršku separatistima (Dodiku) u BiH. Čović: BiH decentralizirati i urediti kroz federalne jedinice, tri bi bile najlogičnije. Tri su to udarna naslova triju medija koja su u posljednjih tjedan dana osvanula u Bosni i Hercegovini, a koji odražavaju bilo triju posve odvojenih javnosti koje funkcioniraju unutar srpskog, bošnjačkog i hrvatskoga korpusa. S gotovo nikakvim zajedničkim dodirnim točkama osim onih koje su im nametnuli stranci.