Dobro promislite što bacate: Od ovog otpada se može jako dobro zaraditi, cijene idu i do 20 eura po kilogramu

Mnogi stare električne uređaje i kablove automatski bacaju u smeće, ali trebalo bi dvaput promisliti. Naime, oni sadrže vrijedne metale poput bakra i aluminija pa se s većim količinama ovog otpada može i dobro zaraditi. Trenutačno je cijena za kilogram bakra i do 7 eura, dok se aluminij i olovo procjenjuju na oko 1 euro po kilogramu. Međutim, prema riječima stručnjaka, cijene ovih metala imaju tendenciju rasta. Zanimljivo je da se kositar (kalaj) cijeni još više – čak i do 20 eura po kilogramu, piše Fenix magazin.

Iznosi koje ćete dobiti ovise o nekoliko čimbenika kao što su reciklažni centar ili trgovac starim metalima, ali i o stanju samog materijala. Ako su kablovi ili uređaji prljavi, s ostacima izolacije ili drugih materijala, cijena će biti niža.

No, za neke ozbiljne svote i zaradu treba se toga podosta skupiti pa stručnjaci preporučuju da se susjedi udruže kako bi zajedno riješili problem otpada. Ovo može biti korisno iz dva razloga: više kućanstava može se riješiti nepotrebnih stvari odjednom, a zajedničkim predajama mogu se postići bolji uvjeti kod reciklažnih centara.

Sve u svemu, recikliranje električnog otpada ne samo da je ekološki odgovorna praksa, već može biti i financijski isplativa – posebno ako se radi o većim količinama.

>>30 tajni vašeg pametnog telefona: Jeste li svjesni što sve zna o vama?>>