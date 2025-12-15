Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 57
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
NAJAVIO HZMO

Dobre vijesti za tisuće obitelji: Uskoro počinje isplata naknada

Hrvatska od 1. siječnja 2023. uvodi euro
Igor Kralj/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
15.12.2025.
u 10:31

Informacije vezane uz doplatak za djecu mogu se dobiti radnim danom od 8 do 16 sati na infotelefonima HZMO-a i na mrežnoj stranici

U srijedu 17. prosinca 2025. počinje isplata doplatka za djecu za studeni 2025., objavio je HZMO. Doplatak za djecu dobit će 146.292 korisnika za ukupno 293.167 djece. Informacije vezane uz doplatak za djecu mogu se dobiti radnim danom od 8 do 16 sati na infotelefonima HZMO-a 01/ 45 95 011 i 01/ 45 95 022 i na mrežnoj stranici mirovinsko.hr.
Ključne riječi
djeca isplata doplatak za djecu

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Čarobni pogled iz zraka na najjužniju kopnenu točku Hrvatske
Video sadržaj
JUŽNA VRATA LIJEPE NAŠE

Dug je tek 2,5 km, ali vraćanje tog poluotoka pod hrvatski suverenitet imalo je presudnu važnost NN Ključna pitanja još bez odgovora

Prije točno 23 godine, nakon čitavog desetljeća neizvjesnosti i međunarodnog nadzora, poluotok Prevlaka vraćen je pod puni hrvatski suverenitet. Iako je riječ o poluotoku dugom tek 2,5 kilometra i površine od jedva jednog četvornog kilometra, njegovo vraćanje pod hrvatski suverenitet imalo je golemo strateško, povijesno, ali i simboličko značenje, jer taj je čin definitivno označio teritorijalno zaokruživanje Hrvatske. Ipak, neka ključna pitanja vezana za granicu sa susjednom Crnom Gorom, od tada pa do danas, ostala su neriješena

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!