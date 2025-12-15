Dobre vijesti za tisuće obitelji: Uskoro počinje isplata naknada

JUŽNA VRATA LIJEPE NAŠE

Dug je tek 2,5 km, ali vraćanje tog poluotoka pod hrvatski suverenitet imalo je presudnu važnost NN Ključna pitanja još bez odgovora

Prije točno 23 godine, nakon čitavog desetljeća neizvjesnosti i međunarodnog nadzora, poluotok Prevlaka vraćen je pod puni hrvatski suverenitet. Iako je riječ o poluotoku dugom tek 2,5 kilometra i površine od jedva jednog četvornog kilometra, njegovo vraćanje pod hrvatski suverenitet imalo je golemo strateško, povijesno, ali i simboličko značenje, jer taj je čin definitivno označio teritorijalno zaokruživanje Hrvatske. Ipak, neka ključna pitanja vezana za granicu sa susjednom Crnom Gorom, od tada pa do danas, ostala su neriješena