Dobre najave s nizozemskog tržišta, posebice za hrvatsku kamping ponudu

Hrvatska turistička zajednica predstavlja hrvatsku turističku ponudu na sajmu Vakantiebeurs, koji se održava u nizozemskog gradu Utrechtu od 9. do 13. siječnja. Sajam je namijenjen poslovnoj i širokoj publici, a već je prvog dana sajma iskazan velik interes Nizozemaca za hrvatske destinacije, posebice za hrvatski kamping segment.

„Nastupom na sajmu u Utrechtu započinje sezona predstavljanja hrvatske turističke ponude na najvažnijim sajmovima s ključnih emitivnih tržišta. Hrvatska turistička zajednica će tijekom 2019. godine organizirati predstavljanje hrvatske turističke ponude na ukupno 22 sajma, od toga na 17 općih i pet specijaliziranih sajmova među kojima su tri nautička te dva kamping sajma“, izjavio je direktor HTZ-a Kristjan Staničić, dodavši kako je tijekom 2018. godine s nizozemskog tržišta ostvareno gotovo 500 tisuća dolazaka te oko 3,2 milijuna noćenja, što u odnosnu na 2017. godinu predstavlja rast od 9 posto u dolascima i 5 posto u noćenjima.

Foto: Promo

U sklopu sajma u Utrechtu na hrvatskom se štandu održavaju i brojni sastanci s predstavnicima turoperatora, putničkih agencija te aviokompanija kao što su TUI, Thomas Cook, Transavia, D-Reizen, zračna luka Rotterdam - Den Haag, udruženje agenata Travel Counsellors i drugi, a s kojima se razgovara o aktivnostima i suradnji u predstojećem razdoblju. Prve naznake bukinga nizozemskih turoperatora za Hrvatsku su na razini prošlogodišnjih, no pravo razdoblje intenzivnijeg bukiranja tek predstoji.

„Izuzetno nas veseli sve veći interes zračnih prijevoznika za Hrvatsku o čemu svjedoče najave uvođenja čak tri nove zračne linije iz Nizozemske za Hrvatsku, točnije prema Zadru u 2019. godini. Riječ je o liniji Transavie koja će spajati Zadar s Rotterdamom, odnosno o najavljenoj liniji Ryanaira koja bi povezivala Zadar s Eindhovenom te liniji Easyjeta koja bi povezivala Zadar s Amsterdamom“, izjavio je Ivan Novak, direktor Predstavništva HTZ-a za zemlje Beneluxa.

Foto: Promo

Dodajmo kako uz Hrvatsku turističku zajednicu na sajmu svoju ponudu predstavlja i 14 suizlagača: turističke zajednice Šibensko-kninske i Zadarske županije, turistička zajednica otoka Krka, NP Plitvička jezera, Maistra, KUH, Jadranka kampovi, Camping – the best of Dalmatia, Cresanka, Solaris, Valalta, Hadria, Aminess Hotels & Campsites (Laguna Novigrad) te Plitvice Holiday Resort (Rotokor).

Na sajmu Vakantiebeurs izlaže više od 1000 izlagača, a sajam u prosjeku posjeti oko 110.000 posjetitelja. Oko 60 posto posjetitelja kao glavni razlog posjeta sajmu navode činjenicu da još nisu rezervirali svoj odmor, a njih 50 posto da sajam posjećuju kako bi dobili inspiraciju.