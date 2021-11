SILOVAO SUPRUGU I ZLOSTAVLJAO DJECU

Dobio djelomično uvjetnu kaznu od dvije i pol godine. U zatvor ide na šest mjeseci

Prema optužnici, teretio ga se da je od lipnja 2015. do svibnja 2018., nasrtao na suprugu ako je on htio imati seksualne odnose s njom, a ona je to odbijala. Pri tome ju je nasilno svlačio, šamarao, udarao po cijelom tijelu...