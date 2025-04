Dobio četiri godine zatvora jer je bio dio skupine koja je u dva i pol mjeseca prokrijumčarila 50 ilegalnih migranata

Damir Misir u odsutnosti je na zagrebačkom Županijskom sudu nepravomoćno osuđen na četiri godine zatvora zbog krijumčarenja ljudi u sastavu zločinačkog udruženja, a ostao je i bez 23.000 eura protupravne imovinske koristi, koja mu je oduzeta. Mora platiti i 3160 eura sudskih troškova i troškova sudskog tumača. Istom presudom, Neven Miljković nepravomoćno je osuđen na djelomičnu uvjetnu kaznu od godinu i dva mjeseca zatvora. Od izrečene kazne u zatvoru mora odslužiti šest mjeseci, dok mu se ostatak mijenja uvjetnom na rok kušnje od četiri godine. I on mora platiti 2000 eura sudskih troškova, a na objavi presude se nije pojavio.

Njih su dvojica jedini ostali na optuženičkoj klupi jer se troje njihovih suoptuženika ranije odlučilo na priznanje krivnje i nagodbu s USKOK-om. Prema optužnici teretilo ih se da su bili dio kriminalne skupine koja je od 4. listopada do 29. prosinca 2019. prokrijumčarila 50 ilegalnih imigranata preko Hrvatske do neke od europskih zemalja. Na tom su "poslu" zaradili oko 50.000 eura, a ilegalnim imigrantima su svoje "usluge" naplaćivali oko 1000 eura po osobi.

- Iz provedenih dokaza nesumnjivo je utvrđeno da su optuženici počinili to za što ih se tereti. Po opisu kaznenog djela Misir je čak mogao biti i organizator, no za to djelo nije bio optužen, pa za njega nije mogao biti ni osuđen. No on je koordinirao osobe koje je angažirao da budu prethodnica vozila u kojima su se krijumčarili ilegalni imigranti. To proizlazi iz iskaza svjedoka, iskaza pouzdanika, ali i iz iskaza troje optuženika koji su nakon priznanja krivnje i nagodbe s tužiteljstvom u ovom postupku saslušani kao svjedoci. Što se tiče Miljkovića, on potvrdio da je komunicirao s Misirom, no osporavao je počinjene djela - kazala je Sanja Nola, predsjednica sudskog vijeća obrazlažući nepravomoćnu presudu.

Da su optuženici počinili to što ih se tereti, po stavu suda, proizlazi i iz tajno snimljenih razgovora, ali i iz isplatnih listića koje im je uplaćivala nepoznata osoba iz Turske. Misir je višestruko osuđivan zbog krijumčarenja ludi, jednom na rad za opće dobro, jednom na dvije godine zatvora. Osim toga osuđivan je i za imovinske delikte i računalnu prevaru, što mu je cijenjeno otegotnim I Miljkoviću je otegotnim ocijenjena ranija osuđivanost zbog nedozvoljenog držanja oružja.

