Projektant Pelješkog mosta otkrio što je pošlo po zlu: 'Tu su napravljene glavne greške'

Samo četiri godine nakon svečanog otvorenja, Pelješki most uskoro će proći prvu sanaciju. Razlog su pukotine koje su se pojavile u zaštitnom sloju betona na potpornim stupovima, a radovi bi, prema najavama Hrvatskih cesta, trebali započeti u listopadu kako bi se izbjeglo ometanje turističke sezone.

O uzrocima nastalih oštećenja za N1 govorio je projektant Pelješkog mosta, slovenski inženjer Marjan Pipenbaher, koji ističe da pukotine ne predstavljaju neposrednu opasnost za sigurnost mosta, ali ih je potrebno sanirati kako bi se očuvao njegov planirani vijek trajanja. 'To su pukotine u zaštitnom sloju betona od kojih su 80 posto do tri milimetra koje su dozvoljene za betonske konstrukcije, a 20 posto su dublje i šire pukotine. One isključivo utječu na trajnost mosta i zato ih treba sanirati i osigurati mostu životni vijek od stotinu godina, kako je bilo planirano', pojasnio je.

Pipenbaher smatra da su oštećenja vjerojatno povezana s načinom izvođenja radova tijekom završne faze gradnje, kada se, nakon pandemije covida-19, nastojalo što prije dovršiti projekt. Objasnio je kako kod betona visoke čvrstoće vrijede vrlo stroga pravila tijekom pripreme, ugradnje i njege materijala. 'Temperatura u betonu ne bi smjela prelaziti 65 stupnjeva, a razlika temperature u jezgri i na površini betona ne smije biti veća od 20 do 25 stupnjeva kako ne bi nastale pukotine. Kod tog mladog betona potrebno je odmah nakon uklanjanja oplate zaštititi ga da se iz površinskog sloja ne gubi voda, a treba ga zaštititi i od direktnih udara sunca i vjetra kako bi se spriječilo isušivanje. To su te glavne greške napravljene u izvedbi mosta. Treba znati da je za vrijeme gradnje bila pandemija covida. Pelješki most se nakon toga ubrzano gradio, radilo se i danju i noću, pa su tu možda učinjeni mali propusti, naročito oko njege betona', rekao je.

Dodao je da je sada prioritet ukloniti oštećeni sloj betona i obnoviti zaštitu konstrukcije. 'U gradnji se uvijek dogode neki propusti. Kod betona visokih čvrstoća jako je potrebna tehnološka disciplina. Tamo je jako teško jer su stalni udari vjetra, poslijepodne puše maestral 45 kilometara na sat i stoga je trebalo poštivati tehnološku disciplinu. Ti betoni imaju točno određeno vrijeme ugradnje. Izvođač je imao svoga stručnjaka za beton, koji je pripremio i testirao taj beton. A važno je da se zaštita betona propisana tehnologijom i projektom stvarno poštuje', istaknuo je.

Projektant priznaje da mu je žao zbog nastalih pukotina, no naglašava kako one nisu neuobičajena pojava na ovakvim objektima. 'Ja sam s tim mostom živio deset godina. Posvetio sam veliku pažnju osiguranju trajnosti mosta u tom maritimnom okolišu mora i soli. Tome je stvarno bila pridana velika pažnja. No kad pukotine pređu 3 milimetra nastaju problemi. Tu je morska sol, kloridi, pa može doći do korozije armature što može utjecati na trajnost mosta. No budimo realni, očekuje se da će biti pukotina na nekim dijelovima mosta. Nije to apoteka. Građevinarstvo nije apoteka', rekao je za N1.

Pipenbaher ne sumnja da će sanacija biti izvedena kvalitetno te ističe kako je riječ o uobičajenom postupku na velikim infrastrukturnim objektima. Podsjetio je i da mostovi zahtijevaju kontinuiranu brigu tijekom cijelog svog životnog vijeka. 'Investitori obično zaboravljaju da je oko 50 posto investicijske vrijednosti mosta u njegovom održavanju', zaključio je Pipenbaher.