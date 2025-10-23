Do sad bezopasan morski pas razderao čovjeka: Znanstvenici vjeruju da je ovaj predmet potaknuo napad

Nekad se smatrala bezopasnom, ali sada znanstvenici upozoravaju na opasnost od tamne psine tzv. dusky morskih pasa (Carcharhinus obscurus), nakon što su upravo oni identificirani kao odgovorni za smrtonosni napad na čovjeka u Izraelu, piše Daily Mail.

Tragedija se dogodila u travnju ove godine, kada je 40-godišnji Barak Tzach, otac četvero djece, nakon posla odlučio otići na ribolov na plažu Olga u Haderi. Ušao je u more s maskom, disalicom, perajama i GoPro kamerom, ali više se nije vratio, morski psi su ga brutalno napali, a njegovu su smrt svjedoci uspjeli snimiti. Ostatci njegova tijela pronađeni su tek sljedećeg dana, i to „u vrlo malim količinama“, što upućuje da je bio napadnut od više jedinki. Do sada se nije znalo koja je vrsta napala, no istraživači sa Sveučilišta PSL u Parizu otkrili su da se radi o dusky morskim psima, koji mogu narasti i do 3,5 metra te težiti više od 150 kilograma. Premda su poznati kao snažni predatori, dosad nije zabilježen nijedan njihov napad na čovjeka.

Prema studiji objavljenoj u časopisu Ethology, znanstvenici smatraju da je GoPro kamera koju je Tzach koristio možda privukla morske pse. Elektronički uređaji, navode, mogu ispuštati slabe elektromagnetske signale koje morski psi mogu zamijeniti za znak ranjene ribe ili plijena. Uz to, u području Hadere morske pse često privlači hrana koju im bacaju ljudi, pa su, kako piše Daily Mail, mogli razviti ponašanje „prošenja hrane“ i približavanja roniocima.

Znanstvenici upozoravaju da čak i manji ugriz ovog morskog psa može izazvati teško krvarenje, što zatim privlači druge jedinke. Zvuk čeljusti pri ugrizu mogao je dodatno potaknuti napad više morskih pasa. Na temelju nalaza, istraživači preporučuju zabranu hranjenja morskih pasa i podvodnog ribolova u tom području, kako bi se smanjio rizik od novih napada. „Morski psi bi i dalje ostajali u toplim vodama, ali bi bili oprezniji i manje agresivni prema ljudima“, zaključuju autori studije, dodajući da masovno ubijanje morskih pasa nije rješenje, jer je za tragediju „najviše odgovorno ljudsko ponašanje“.