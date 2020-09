Djevojku koja traži stan poduprlo stotine ljudi, a evo i koliko je novca dosad skupila

Na platformi Go Get Funding pred kraj prošlog tjedna osvanula je vrlo neobična objava. Naime, jedna djevojka odlučila se na nesvakidašnji potez te zatražila pomoć ljudi kako bi kupila stan u Zagrebu.

"Nemam nikakvu specijalnu priču, samo ne želim živjeti skoro cijeli svoj život s kreditom. Imam 25 godina i želim si kupiti stan u Zagrebu, pa ako mogu skupiti 80.000 ljudi da mi daju po 1 euro, mogla bih skupiti novac. Ili 40.000 ljudi koji će mi dati po 2 eura. Znate kako matematika funkcionira :)", napisala je 25-godišnjakinja.

Naime, njezina je objava izazvala burnu raspravu, a kasnije se na društvenim mrežama proširila informacija da autorica oglasa u kojem moli pomoć istodobno prodaje kuću u Sisku za 115.000 eura.

"Da, na indexu je preko mog maila stavljen oglas za kuću u Sisku iz usluge. To nije moja kuća, to je kuća od mog brata Hrvoja koji sad živi kod bake te pokušava prodati tu kuću kako bi si priuštio neki manji stan i završio fakultet te pomogao našim roditeljima da otplate kredite. Mama mi je nezaposlena, očuh radi u INI i dobio je obavijest da 1.10. potpisuje otkaz, a imaju dva kredita te pokušavaju doći na nulu. Iz njihovog primjera sam naučila što znači kredit i da se nikad ne zna što će biti danas, sutra, a kamoli za 5, 10, 15, 30 godina i ne želim se kao oni uvaliti u dugove već pokušati na neki drugi način doći do stana", rekla je.

Djevojku je podržalo više od 300 ljudi, a sakupila je više od 1300 eura, što predstavlja 1% od postignutog cilja. Na stranici Go get Funding možete vidjeti koliko je novca trenutačno prikupila.