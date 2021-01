Djevojka koja je osvojila svijet riječima i stilom na prisezi: Bit ću predsjednica

Uz govor Joea Bidena od ‘tek’ 22 minute, himnu Lady Gage, hlače J. Lo, jeansa Gartha Brooksa, stylinga Bernieja Sandersa, globalni auditorij američke predsjedničke inauguracije zaokupilo je i recitiranje mlade Amande Gorman. Ova 22-godišnja pjesnikinja i aktivistica iz Los Angelesa brzo je smekšala srca emotivnim izgovaranjem “The Hill We Climb”, pjesme koju je napisala sama počevši je slagati nakon izbora, a neke od stihova u nju je uvrstila nakon tragičnih događaja 6. siječnja, odnosno provale Trumpovih pristaša na Capitol Hill.

Veliki talent Amanda je djevojka doista izražena pjesničkog talenta, 2017. godine proglašena je prvim National Youth Poet Laureate. Njezina je inauguracijska pjesma nastala s osvrtom na ranije pjesnike, stihovi čijih su se pjesama recitirali na zakletvama američkih predsjednika. Tu se ubrajaju i imena poput Roberta Frosta ili Maye Angelou. Da odrecitira svoju pjesmu na inauguraciji, Amandu je osobno zamolila nova prva dama Jill Biden, 30. prosinca. Od tog dana mlada je pjesnikinja pisala nekoliko redaka pjesme svakoga dana te je do 6. siječnja došla dopola. The New York Timesu rekla je kako je to za nju bio dodatni pritisak jer je pjesma sada morala nositi još jaču poruku. No, 6. siječnja je bio dan kada je njezina pjesma, zapravo, i oživjela. I tako je pjesmu uspjela dovršiti već 6. siječnja navečer.

>> VEČERNJI TV Granić: Biden ima tri zadaće

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Mediji su već objavili kako je Amanda najmlađa inauguracijska pjesnikinja u povijesti, ali i kako je ova Afroamerikanka kao djevojčica patila od govorne mane. The Hill We Climb ima 723 riječi engleskog jezika, Amandi Gorman trebalo je pet minuta da je izgovori pred publikom ispred američkog Senata.

“Kada dođe taj dan, pitajmo se možemo li pronaći svjetlo u ovoj beskonačnoj sjenci”, stihovi su kojima pjesma počinje, a dan je napada na hram američke demokracije Capitol Hill opisala kao “silu koja je potresla našu naciju”… “demokracija može povremeno biti i odgođena, ali nikada ne može biti zauvijek poražena”.

Jasno je iz ovih riječi zašto su pjesmu pohvalile i osobe poput Oprah Winfrey, Hillary Clinton ili Michelle Obame. Posveta crnim sportašima Gorman je studirala sociologiju na Harvardu, a prvu knjigu “The One for Whom Food Is Not Enough” objavila je 2015. godine. Tijekom ove godine, planira izdati i slikovnicu “Change Sings”.

Mlada pjesnikinja i sama ima političkih ambicija, 2017. godine izjavila je kako se želi natjecati za predsjednicu 2036. godine. Već sada ima brojne ugovore s različitim izdavačima, a za Nike je napisala i posvetu crnim sportašima. – Nadam se da će moja pjesma biti trenutak jedinstva za našu zemlju – rekla je Amanda Ronu Charlesu, kritičaru The Washington Posta, uoči inauguracije dodavši kako će svojim riječima moći uvesti Ameriku u novo poglavlje i novu eru