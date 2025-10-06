Djevojka (24) preminula nakon povratka iz Grčke. Dva puta je tražila liječnićku pomoć. Samo su je poslali kući.

Obitelj i prijatelji opraštaju se od 24-godišnje Georgije Taylor iz Gwaelod-y-Gartha u Walesu, koja je iznenada preminula 21. kolovoza nakon što su je liječnici u Velikoj Britaniji više puta poslali kući s antihistaminicima i lijekovima protiv bolova. Uzrok smrti mlade žene, koja je bila poznata po svojem aktivnom životu, još uvijek nije službeno potvrđen, piše Daily Mail. Prvi simptomi pojavili su se u lipnju, kada je Georgia primijetila osip na prstima. Obitelj je pretpostavila da je riječ o alergijskoj reakciji na prstenje te joj je savjetovala da ga prestane nositi.

Međutim, do srpnja su se simptomi pogoršali: lice joj je nateklo, oči su bile upaljene, a osip se proširio na ruke. Nakon posjeta liječniku opće prakse u Londonu, dijagnosticirana joj je alergija te su joj propisani antihistaminici i hidrokortizon. Unatoč liječenju, oteklina na licu nije se povukla, što je Georgiju spriječilo da odlazi na posao. Nekoliko dana kasnije, osjetila je nedostatak daha pa je posjetila Hitnu pomoć. Liječnici su obavili osnovne pretrage i ponovno je poslali kući s antihistaminicima.



Početkom kolovoza, Georgia je s obitelji otputovala na tjedan dana na grčki otok Zakintos. Iako je općenito izgledala dobro te joj se oteklina na licu smirila, tijekom planinarenja osjetila je jaku bol u desnoj potkoljenici. Njezina majka, Nicola, primijetila je kako Georgia jedva hoda. U lokalnoj ljekarni dobila je ibuprofen gel i tablete protiv bolova, što je privremeno ublažilo bol. Nakon povratka kući, činilo se da joj se stanje poboljšalo. Georgia je čak otišla na vikend-putovanje u Worcester s prijateljima. Sljedećeg jutra, 20. kolovoza, Georgia je obitelji rekla da je bol u nozi postala nepodnošljiva. Dogovoren je hitan pregled kod fizioterapeuta. Tijekom pregleda oko 18 sati, Georgia je poslala poruku majci da se ne osjeća dobro i da mora hitno u bolnicu. Situacija se rapidno pogoršala.

Hitne službe prevezle su je u Sveučilišnu bolnicu Walesa, gdje je, okružena obitelji, tragično preminula u ranim jutarnjim satima 21. kolovoza. Njezini roditelji, Nicola i John, opisali su gubitak kao "nezamislivu bol" i "potpuni šok", navodi Daily Mail. Georgia je bila poznata po svojoj energiji i talentu – ranije te godine istrčala je Londonski maraton u spomen na svog djeda. Njezin brat Joe (21) istaknuo je njezinu vedrinu i zarazni smijeh koji je osvjetljavao svaku prostoriju. Na njezin sprovod 25. rujna došlo je više od 900 ljudi, što svjedoči o njezinoj dobroti i utjecaju na zajednicu. Uzrok smrti još uvijek nije razjašnjen, ostavljajući obitelj i prijatelje u potrazi za odgovorima.