Djevojčici s cerebralnom ukrali guralicu: Majka ne može vjerovati

Netko iz Slavonskog Broda, iz nepoznatog razloga, odlučio je ukrasti guralicu koja pripada četrnaestogodišnjoj djevojčici s cerebralnom paralizom.

Nestala je iz dvorišta u subotu popodne, a zabrinuti roditelji objavili su detalje krađe na Facebooku, a njihov apel prenijela je humanitarna udruga Dobra volja koja je podijelila poziv u pomoć za djevojčicu iz Slavonskog Broda.

Majka djevojčice Lane iz Slavonskog Broda rekla je kako je zatečena ogromnim interesom i solidarnošću javnosti za 24sata.

- Ja sam sama s djecom kod kuće, tu u Slavonskom Brodu. Suprug je na terenu u Njemačkoj. Živim na prvom katu i nezgodno mi je s bebom nositi guralicu gore pa bih je ostavljala na ulazu. Naivno sam mislila da se nitko ne bi usudio to dirati. A još mi je i susjed govorio da je zatvorim, htio nam je to napraviti sad kad mi muž dođe. I muž je došao, a guralica je nestala. Rekli su mi da je oko 16 sati više nije bilo. Prijavili smo sve policiji - priča Dubravka Salčinović.

Kako kaže Dubravka, njena Lana je sjajno i pametno dijete.

- Lana ima 14 i pol godina i ove godine smo počeli trenirati da samostalno izlazi do trgovine. Ona je jako pametna djevojčica, jako je vesela i otvorena. Njezin život od početka su samo vježbe, vježbe i vježbe. To dijete je do prvog razreda samo vježbalo. U međuvremenu su krenule školske obveze, nedavno je dobila brata i sada je u pubertetu i suočava se sa svim ostalim problemima s kojima se suočavaju njeni vršnjaci - opisuje Dubravka život svoje kćeri.

Obitelj je neko vrijeme živjela u inozemstvu, ali su se, na Laninu želju, ipak odlučili vratiti u Slavoniju.

- Mi sada živimo u Slavonskom Brodu, dok je muž u Njemačkoj. I mi smo bili gore tri godine, ali smo se vratili zbog Lane. Nije joj odgovarala tamošnja škola, prolazila je s odličnim, ali nije mogla pokazati sve što zna. Razmislili smo i ja sam se vratila natrag s njom - rekla je Dubravka.

U međuvremenu, od objave o krađi, obitelj su zatrpali pozivima i porukama. Ljudi im žele nabaviti novu guralicu, ali zahvalna Dubravka naglašava da to nije potrebno jer su financijski stabilni.

- Javilo se puno ljudi, fascinirana sam. Ne mogu vjerovati. Bila sam u početku šokirana, ljuta i bijesna nakon što su ukrali guralicu, ali sad je dobro. Toliko ljudi se javilo da ne mogu vjerovati. Žele kupiti novu guralicu, ali nema potrebe, imamo novca - rekla je majka djevojčice.