Mali heroj iz Siska spasio prijatelja koji se skoro utopio u bazenu: 'Učiteljica mi je rekla da sam pravi superheroj'

Na otvorenim bazenima Caprag u Sisku jučer je zamalo došlo do tragedije, no brzom reakcijom to je spriječio osmogodišnji Gabriel. On je jedini primijetio da se nešto neobično događa s njegovim šestogodišnjim prijateljem Leonom, koji je plutao u olimpijskom bazenu, te je pohitao u pomoć.

Dječak heroj za Jutarnji list je ispričao kako je spasio Leona, s kojim inače igra nogomet. Kazao je da su se zajedno igrali, a shvatio je da se nešto loše događa kada Leon nije s njima izašao iz bazena. "Prvo se u vodi vrtio kao palačinka, a onda se smirio i krenuo plutati. Valjda se nagutao vode, ja sam ga dozivao, ali nije mi odgovarao" rekao je Gabriel.

Prijatelja je jedva iznio iz bazena, bilo mu je teško te je nekoliko puta pao natrag u vodu, no na kraju je uspio. Odrasli koji su se našli u blizini mislili su da se dječaci igraju, no uskoro im je postalo jasno da je situacija puno ozbiljnija. Jedna od prvih koji su došli do dječaka bila je Gabrielova majka Sanja koja radi na Hitnoj pomoći. Nakon što je iznio Leona iz vode, Gabriel ga je počeo dozivati imenom, no dječak je bio u nesvijesti. Netko od pridošlih odraslih osoba započeo je proces oživljavanja te je dječak ubrzo počeo povraćati vodu koje se nagutao.

"Jedna mama je došla do mene i ispričala mi što je Gabriel učinio. Koliko sam je shvatila, svi su mislili da se oni igraju i šale" prisjetila se ponosna mama Sanja. Svjedok incidenta ispričao je da je Leon povraćao više puta prije nego što je po njega došla Hitna pomoć, no u tom je trenutku "već bio puno bolje, pri svijesti i disao je".

Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije za Jutarnji list je potvrdio da je njihov hitni tim u srijedu imao intervenciju na bazenima Caprag zbog dojave o utapanju djeteta. Informacije o stanju pacijenata ne smiju odavati, no kazali su da je Leon na odjelu pedijatrije u pratnji obitelji.

Iz bazena Caprag potvrdili su da su čuli za incident, no ne znaju detalje. Istaknuli su da na bazenima svakodnevno rade spasioci, no osoba koja je taj dan bila na dužnosti također je, kao i drugi odrasli u blizini, vjerovala da se dječaci igraju. "Svi su mi čestitali, a učiteljica mi je u školi rekla da sam pravi superheroj" pohvalio se Gabriel.

