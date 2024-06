Užas u BiH: Braća upala u jezero za vrijeme igre, spašen je samo jedan

Hercegovačko-neretvanski kanton u utorak je pogodila tragedija. U Jablaničkom jezeru se utopio 16-godišnjak koji je u Radešinama bio na odmoru s obitelji, a inače je državljanin Saudijske Arabije. Ronioci GSS-a Prenj pronašli su tijelo u 21:30.

Dječak se s braćom i sestrama igrao na pontonu na jezeru kada je s još jednim bratom pao u vodu s visine od oko pola metra. Roditelji su navodno cijelo vrijeme bili u blizini. Druga djeca počela su vrištati i zvati upomoć. Dnevni Avaz doznaje da su dječaci bili neplivači.

U pomoć je prvi stigao radnik osiguranja i održavanja koji je odmah skočio u jezero i uspio spasiti jednog dječaka, no nije mogao doći do 16-godišnjaka. Ronioci su njegovo tijelo pronašli tek iz drugog zarona, i to na dubini od pet metara.

