Djeca kao tvornica novca: Planirao i peto dijete da dobije 50.000 kuna

Djeca su tom monstrumu bila samo tvornica novca. I zapravo, uopće se nije brinuo o njima, samo mu je bilo stalo do sportskih auta. Njima je bio zaluđen. Na kraju je htio ubiti svoju djecu od tri, pet, sedam i osam godina. Pa to su još bebe! Monstrum se koristio demografskom politikom Paga i, da je dobio peto dijete, kao što je planirao, dobio bi 50.000 kuna. I dosad su mu na Pagu isplatili nekoliko desetaka tisuća kuna kao pomoć za djecu.

Doznali smo ovo jučer od Pažana, a da je monstruozni otac stalno dolazio i dobivao novčanu pomoć, potvrdio je i gradonačelnik Paga Ante Fabijanić.

– Bilo je tu, osim rodiljnih naknada, i jednokratnih pomoći za komunalije. Redovito se javljao i stalno tražio i dobivao novac – potvrdio je paški gradonačelnik Ante Fabijanić i sam sablažnjen slučajem koji je šokirao Hrvatsku.

Imao veze u sustavu

I u paškoj gradskoj upravi upiru prstom u Centar za socijalnu skrb. Ističu da je obitelj u kojoj se dogodila nezapamćena tragedija bila pod kvalitetnim nadzorom do prije nekoliko godina, odnosno dok socijalna radnica s Paga, koja je i prijavila supružnike Rođak za zanemarivanje i zloupotrebu prava djeteta, nije otišla u mirovinu. Na Pagu smo razgovarali s više osoba dobro upućenih u obiteljsku situaciju koja je 2017. rezultirala uvjetnom zatvorskom kaznom za oca i majku djece.

– Još kada je prije sedam godina prijavljen zajedno sa suprugom za zanemarivanje i zloupotrebu prava djeteta bilo je predloženo da im se oduzmu djeca. Tada je Centar prijavio da je kći iz majčina prvog braka zlostavljana jer su je majka i očuh tjerali da se noću brine o dvoje male djece. Usto, očuh joj je mnogo toga uskraćivao i branio. Na kraju je djevojka otišla iz te kuće, a on je, uz pomoć odvjetnika te zahvaljujući nalazu psihijatra, uspio zadržati ostalu djecu. Taj je monstrum imao vezu u sustavu jer je u to vrijeme uspio doći do svega što je najstarija kći govorila i crtala stručnjacima. Nakon što je doznao za razgovore i crteže, za nju je počeo pakao pa je napustila obitelj i otišla u dječji dom – kazala je naša sugovornica s Paga, koja je inzistirala da ostane anonimna, te dodala:

– Ne znam kako je dobio taj nalaz i od koje institucije, ali shvatite da je ljude strah i da ne žele reći još puno toga o svemu. I to nije zato što ih nije briga, nego jer misle da ih nema tko zaštiti. Pa čak ni sada kada je taj monstrum zbog pokušaja ubojstva četvero djece završio u zatvoru. Supruga ga se također bojala, a uz to je bila ovisna o njemu u svakom pogledu. A on je radio s cijelom obitelji što je htio – kaže naša sugovornica.

Izjava vlasnika kuće s čijeg su balkona bačena djeca

[video: 29749 / ]

To što je ispričala potvrđuje da je Pag mala sredina u kojoj se sve o svemu znalo i u kojoj su se zaštitara podrijetlom iz Slavonije mnogi bojali.

Vesna Burčul, ravnateljica zadarskog Centra za socijalnu skrb, jučer nije bila previše raspoložena za razgovor s novinarima.

– Danas je upravno vijeće i iako je ishod odluke izvjestan, tek ću sutra dati medijima pisanu izjavu o svemu. Naposljetku, ja nisam bitna. Jer najbitnija su ipak djeca i da se oporave. Centar i socijalne službe moraju nastaviti rad. Bitno je da djelatnike Centra ne bude strah raditi. Bitno je i da nas se korisnici ne boje te da imaju povjerenje u nas – rekla je Vesna Burčul.

Procjena psihijatra

Nakon što je tijekom vikenda potvrđeno kako oba roditelja djece s Paga već imaju pravomoćnu presudu zbog kaznenog djela protiv braka, obitelji i djece te zanemarivanja i zloupotrebe djetetovih prava, jučer sa svih strana cure nove informacije o slučaju.

Kako je za Večernji list potvrdila Štefica Karačić, šefica inspekcije i predsjednica Udruge socijalnih radnika, u jesen 2013. Općinski sud u Pagu pokrenuo je postupak za oduzimanje sve djece roditeljima, najstarije kćeri iz majčina prvog braka te dviju djevojčica iz njihove veze. Prijedlog je, naime, pokrenuo upravo Centar za socijalnu skrb u Zadru kada su ispunjeni svi uvjeti da djeca budu izuzeta iz obitelji. No, do toga nikada nije došlo.

–Procjena psihijatra bila je da djecu ne treba odvojiti od roditelja, nego da treba ići u dugačak postupak procjenjivanja i vidjeti što će se dalje događati. Temeljem toga Centar se povukao jer je morao poštovati i mišljenja drugih stručnjaka – kaže Karačić te dodaje da trenutačno nemaju nikakve informacije da je majka zlostavljala djecu.

– Djeca imaju emocionalan odnos s majkom. Dok su oni u sigurnim uvjetima, mislim da je pozitivno da majka bude s njima. Kada više ne budu trebali zdravstvenu skrb ovog tipa, Centar će donijeti odluku gdje će oni dalje živjeti – rekla je Štefica Karačić.

Balkon s kojeg je otac bacio djecu