Posjetili smo majku koja nam je otkrila detalje: Čula sam krik. Muž je viknuo: 'Ja sam ubio djecu!'

Nisam ni slutila što će napraviti, rekla nam je Katica Rođak, majka djece koju je otac Josip Rođak jučer s balkona kuće u Pagu bacio na beton, a koju smo danas posjetili i koja nam je otkrila detalje tog tragičnog jutra.

– U 5.56 me pitao jel' spavam, ja sam se malo od vrtića okrenula prema njemu i vratila se prema malom i u tom sam trenutku opet zaspala, nisam slutila što će napraviti. Mislila sam možda se digao jer svako jutro otiđe u dućan po kruh i priča s gospodinom Bernardom – prisjetila se ona jučerašnjeg jutra.

Kaže kako je odjednom čula krik.

– Mislila sam da je ova mala što je kritično pustila na mobitel možda kakvu muziku i da je to to. Kada je on došao u sobu, čula sam parkete kako škripe i vidjela sam da je djevojčicu koja je imala operaciju uhvatio za ruke i nosio je. Vratio se i rekao hladnokrvno: "Ja sam ubio djecu!" – prepričava majka.

– To je sve što znam, ja sam mu rekla: "Monstrume, kuda sada bježiš", a on je otišao na policiju i tamo se prijavio. Ovo mu ne mogu oprostiti – dodala je.

>> Balkon s kojeg su djeca bačena

Ponavlja kako je inače bilo sve u redu te da otac ranije nije zlostavljao djecu.

– Nismo se ni svađali niti išta – kaže Katica Rođak.

– Pio je tablete Normabel za smirenje i one za odčepljivanje žila i za tlak – dodaje.

Priznaje kako su imali problema s najstarijom kćeri i da je Centar za socijalnu skrb prije dolazio, no tvrdi da s mužem nije imala nikakvih problema.

– Nije mi pokazivao nikakve signale, nisam znala što će se dogoditi. Kada su mi rekli, meni su se noge odsjekle. Ja sam u gaćama otrčala dolje i vidjela djecu u krvi – priča majka.

Troje djece smješteno je u zadarskoj bolnici i ondje ih posjećuje, dok je sedmogodišnjakinja prevezena u KBC Zagreb te je njezino stanje kritično.

– Mene je mala kojoj je unakazio oko jučer pitala hoće li tata doći živjeti s nama, ja sam joj rekla da neće. U strahu je. Kako i ne bi bili. Bacio ih je na beton, ajde da je trava bila pa bi ozljede bile lakše, ali beton... – kaže majka djece. U strahu je da njezina supruga ne puste van iz zatvora.

– Čitala sam da bi mogao dobiti 40 godina zatvora, ali čula sam neke priče da bi ga mogli i pustiti iz zatvora. Ja ću uzeti odvjetnika, pomoći će mi Centar, pristupa djeci više neće imati – ističe.