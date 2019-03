'Posjećivao sam obitelj, bolje da vam ne govorim, ne mogu vam reći kako je gore bilo...'

– Ljudi me pitaju kako, a ja kažem kao da su gaće pale, a nisu, to je bio on – u suzama se prisjetio trenutka pada dvoipolgodišnjeg dječaka s balkona 85-godišnji Bernard Maričević, vlasnik kuće u kojoj obitelj Rođak stanuje.

Obitelj je kod njega došla živjeti prije dvije i pol godine. Kaže kako su mu djeca izgledala neuhranjeno jer su bila mršava.

Najstariju kćer vidio je jednom, kaže kako su imali problema s Centrom za socijalnu skrb zbog nje jer nije htjela ići u školu.

– Jednostavno je pobjegla – kaže.

Posjećivao je obitelj u stanu u kojem su živjeli.

– Bio sam gore, bolje da vam ne govorim, ne mogu vam reći kako je gore bilo – kaže nam Bernard, no ne želi otkriti u kakvim je uvjetima obitelj živjela. Pitamo ga zašto.

– S nama su dvije i pol godine sad da ih ja idem kritizirati – kaže nam.

– Ma budala jedna. Još je prije mjesec dana počeo hodati u crkvu. Tu je jedan pop iz Poljske on mu je rekao da dođe, tamo se pričesti, svaku nedjelju ide u crkvu. Ide najprije u jednu malu crkvicu, onda u veliku – kaže Maričević.

– U 6 sati sam se ustao, u 6.10 počela su djeca plakat, za minutu i pol svi troje su bili dolje. Mislio sam da je pobacao gaće da se suši, a ne, vidim krv, mali je pao na sestre, tako da se on nije puno udario – opisuje stravične trenutke.

>> Balkon s kojeg su djeca bačena

Josip Rođak jučer nije radio, a stanodavac tvrdi kako nije imao problem s alkoholom.

– Nikad nije pio vino, nikad nije popio čašu vina u dvije i pol godine otkad su tu, samo kavu – dodaje.

Živio je i u Njemačkoj no vratio se natrag, a nekoliko godina kasnije oženio je Katicu. U vezi je prvo, navodno, bio s njezinom sestrom.