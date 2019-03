Josip Rođak policiji: Volim ih, ali ja danima nisam spavao

Nije ni pogledao svoju djecu koja su u krvi i suzama ležala na podu. Samo je prošao pokraj njih i sjeo u automobil. Supruga je uspjela samo povikati: “Kurvin sine, što si to napravio!” Josip Rođak (54) odvezao se na policiju u Pagu, ušao u zgradu i rekao: “Bacio sam djecu s balkona.” I potom je ušutio. Tijekom obrade u policiji bio je od 7 sati pa sve do 21 sat. U tom vremenu, kažu nam izvori u policiji, ipak je “progovorio”.

Iako se kasnije službeno branio šutnjom, njegov iskaz policiji, očito bez prisutnosti odvjetnika, govori da će se braniti neuračunljivošću ili afektom.

Pio je Normabele za smirenje

– Ja jako volim tu djecu. Oduvijek se brinem o njima i hranim ih. Čak sam kupio svima mobitele i non-stop igraju igrice. Kada mi je nedavno rečeno da ću se uskoro morati s djecom iseliti iz kuće, to me je jako pogodilo, stalno sam o tome razmišljao, oka nisam sklopio danima. Odnosno uopće nisam spavao. Ne znam što mi se dogodilo i zašto sam to napravio – rekao je u četvrtak Josip Rođak šokiranim policajcima.

Pogledajte izjave liječnika:

Nije ni jednom riječi rekao je li tražio pomoć ili socijalni stan za sebe i obitelj.

– Josipu Rođaku određen jednomjesečni istražni zatvor, a branio se šutnjom, kazao je Hrvoje Visković, istražni sudac Županijskog suda u Zadru.

– Obavit će se primarno psihijatrijsko vještačenje, ići će u Zagreb na konzilij liječnika, tim koji će utvrditi njegovo duševno stanje, što je prethodilo kaznenom djelu, odnosno psihičko stanje prije toga, dat će svoje mišljenje da li je u vrijeme počinjenja kaznenog bio ubrojiv, svjestan što radi i je li znao što radi, rekao je Duško Berović, glasnogovornik županijskoga državnog odvjetništva. Uzet mu je krv i urin, potvrdio je.

Iz policije su nam neslužbeno rekli kako oni u posljednje vrijeme nisu imali nikakve prijave protiv njega, ali da ni njima nije jasno kako je moguće da nitko drugi, a pritom misle na Centar za socijalnu skrb, nije zatražio nadzor kada su čuli da djeca imaju problema u razvoju, odnosno s govorom.

– Ako postoji i mala sumnja da majka zbog straha ili nekog drugog razloga ne prijavljuje zanemarivanje ili zlostavljanje djece, onda smo tu mi iz policije da nas Centar također obavijesti i da im asistiramo. Vjerujte, nas u policiji ovo je toliko prestravilo i pogodilo da jednostavno moramo i mi apelirati na Centar za socijalu skrb da nam sve dojavljuju – rekao nam je naš visokopozicionirani izvor u policiji.

Istražitelji iseljavanje obitelji iz kuće ne smatraju jakim motivom za ovaj monstruozni zločin.

No da tu ima istine, potvrdila nam je prva susjeda Rođakovih Marija Bobić.

Ona kaže da je nedavno unuk ili praunuk vlasnika kuće Josipu najavio da je kuća ostavljena njemu u nasljedstvo i da se moraju iseliti do ljeta.

– Koliko sam čula, vlasnik kuće trebao je ići u starački dom, a kuću je trebao preuzeti njegov praunuk – rekla nam je ova Pažanka. Istražitelji su uvjereni da spominjanjem priče o preseljenju Josip Rođak pokušava igrati na neuračunljivost kako bi dobio što manju zatvorsku kaznu ili psihijatrijsko liječenje umjesto zatvora.

Danas smo razgovarali i s Josipovom suprugom, koja je bila u polusnu kada je njezin muž počeo bacati djecu s balkona.

– Nisam ni slutila što će napraviti – rekla nam je majka.

– U 5.56 sati pitao me je l’ spavam, ja sam se okrenula prema njemu pa onda vratila prema malom i u tom sam trenutku opet zaspala. Nisam ni slutila što će napraviti. Mislila sam da se možda dignuo jer svako jutro otiđe u dućan po kruh i s gospodinom Bernardom priča – prisjetila se ona jučerašnjeg jutra.

Kaže kako je odjednom čula krik.

– Mislila sam da je ova mala što je kritično pustila na mobitel možda kakvu muziku i da je to to. Kada je on ušao u sobu, čula sam parkete kako škripe i vidjela sam da je djevojčicu, koja je operirana, uhvatio za ruke i nosio je. Vratio se i rekao hladnokrvno: “Ja sam ubio djecu” – prepričala je majka i dodala:

– To je sve što znam, ja sam mu rekla: “Monstrume kuda sada bježiš”, a on je otišao na policiju i tamo se prijavio. Ovo mu ne mogu oprostiti.

Ponavlja kako je inače bilo sve u redu te da otac nije ranije zlostavljao djecu.

– Nismo se ni svađali, ni išta – kaže majka.

– Pio je tablete Normabel za smirenje i one za odčepljivanje žila i za tlak – dodaje.

Priznaje kako su imali problema s najstarijom kćeri i da je Centar za socijalnu skrb prije dolazio, no tvrdi da s mužem nije imala nikakvih problema.

– Nije mi pokazivao nikakve signale, nisam znala što će se dogoditi, kada su mi rekli, meni su se noge odsjekle. Ja sam u gaćama otrčala dolje i vidjela djecu u krvi – kaže majka.

Troje djece smješteno je u zadarskoj bolnici i ondje ih posjećuje, dok je sedmogodišnjakinja prevezena u KBC Zagreb te je njezino stanje kritično.

– Mene je mala kojoj je unakazio oko jučer pitala hoće li tata doći živjeti s nama, ja sam joj rekla: Ne. U strahu je. Kako i ne bi bila. Bacio ih je na beton, ajde da je trava bila pa bi ozljede bile lakše, ali beton... – kaže majka djece.

U strahu je da njezinog supruga ne puste iz zatvora.

– Čitala sam da bi mogao dobiti 40 godina zatvora, ali čula sam neke priče da bi ga mogli i pustiti iz zatvora. Ja ću uzeti odvjetnika, pomoći će mi Centar, pristupa djeci više neće imati – kaže.

Prvi priskočio djeci u pomoć

Bernard Maričević (85), vlasnik kuće u kojoj obitelj Rođak stanuje, i danas je bio u suzama. Vlasnik je prvi priskočio ozlijeđenoj djeci nakon što ih je mostruozni otac bacio s balkona i visine od pet metara.

Pogledajte izjavu vlasnika kuće:

[video: 29790 / ]

Obitelj je u njegovu kuću došla živjeti prije dvije i pol godine. Najstariju kćer vidio je jednom, kaže kako su imali problema s Centrom za socijalnu skrb zbog nje jer nije htjela ići u školu.

– Jednostavno je pobjegla – kaže. Posjećivao je obitelj u stanu u kojem su živjeli.

– Bio sam gore, bolje da vam ne govorim, ne mogu vam reći kako je gore bilo – kaže nam Bernard, no ne želi otkriti u kakvim je uvjetima obitelj živjela.

– Nikad nije pio vino, nikad nije popio čašu vina u dvije i pol godine otkad su tu, samo kavu – dodaje.

– Josip Rođak je naš zaposlenik i u profesionalnom smislu nikad s njim nismo imali problema. Naravno da osuđujemo to što se dogodilo, ali to nema veze s tim što je kod nas radio na recepciji – rekli su nam iz marine Šimuni.