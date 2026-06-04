Nova smrt na cestama: Sletio u putni kanal i poginuo

Vozač je poginuo u mjestu Donje Bazije u općini Čađavica kad je u četvrtak predvečer osobnim vozilom sletio u putni kanal, izvijestili su iz Policijske uprave virovitičko-podravske. Teška nesreća dogodila se oko 18,25 sati, a Županijska cesta 4038 zatvorena je za sav promet. Očevid je u tijeku, stoji u priopćenju.

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