Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 175
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026
#Vatreni
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ZATVORENA CESTA

Nova smrt na cestama: Sletio u putni kanal i poginuo

Dom zdravlja i Hitna pomoć u Metkoviću
Ivo Cagalj/PIXSELL
VL
Autor
Đurđa Beraković/Hina
04.06.2026.
u 22:30

Županijska cesta 4038 zatvorena je za sav promet

Vozač je poginuo u mjestu Donje Bazije u općini Čađavica kad je u četvrtak predvečer osobnim vozilom sletio u putni kanal, izvijestili su iz Policijske uprave virovitičko-podravske. Teška nesreća dogodila se oko 18,25 sati, a Županijska cesta 4038 zatvorena je za sav promet. Očevid je u tijeku, stoji u priopćenju.
Četvero mrtvih u padu aviona kod Medulina. Pogledajte prve fotografije s mjesta nesreće
Ključne riječi
Čađavica prometna nesreća

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!