Mogu li se izbjeći poskupljenja? Evo što su nam otkrili zaposlenici uprave koji su dočekali Tomaševića

Nemojte se navikavati na kravatu! Rečenica je to koju je Tomislav Tomašević, koji je od danas i službeno gradonačelnik glavnoga grada, izgovorio dok se fotografirao ispred svoga novog ureda, na kojem piše i njegovo ime, uz titulu “magistar politologije”.

Sobu 370, kažu iz Grada, nitko nije koristio od smrti Milana Bandića, a prije nego što je Tomašević tamo sjeo u fotelju, iz ureda su ranije Bandićevoj supruzi Vesni predane njegove osobne stvari, poput fotografije njihova psa Rudija. Čim je obavljena primopredaja, već je novi gradonačelnik pohitao na sastanke s pročelnicima, najprije sa šeficom Ureda za financije Danielom Juroš Pečnik i pročelnicom Stručne službe gradonačelnika Andreom Šulentić.

Obje su bile i na samom sastanku primopredaje, zajedno sa zamjenicom Milana Bandića Jelenom Pavičić Vukičević. Dočekala je dogradonačelnica novog čelnika Zagreba na 3. katu, u velikoj dvorani za sastanke, a pripremila je za njega i dvije tisuće stranica izvješća koje su, osim u papirnatom obliku, dobili i na USB-u.

Naplata kredita za žičaru

Srdačno je izgledalo rukovanje kad su se konačno susreli, no prije toga dobrodošlicu su novom šefu izrazili i njegovi odnedavni zaposlenici, koji su stajali na katovima i gledali prema atriju dok je on ulazio u zgradu gradske uprave na Trgu Stjepana Radića. Pljeskom su ga pozdravili dok se penjao na sastanak s Jelenom Pavičić Vukičević, a za gelenderom su stajali savjetnik gradonačelnika Harun Omerbašić, ali i pročelnice Romana Galić i Vesna Šimić, prva zadužena za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, a druga za međugradsku i međunarodnu suradnju i promicanje ljudskih prava, koja je puno putovala s pokojnim Bandićem.

– Pljesak nije bio unaprijed dogovaran niti orkestriran, zapljeskali su spontano – kažu nam u gradskoj upravi gdje većina, kažu, na smjenu garniture koja je na vlasti bila dvadeset godina ne gleda negativno, a oni s kojima smo razgovarali misle da neće biti nikakvog prikrivenog bojkota rada kad Tomislav Tomašević preuzme “palicu”.

VIDEO Tomašević pomogao ženi koja se onesvijestila: “Prišao je da joj pomogne, a prvo je došao sanitetski prijevoz”

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

– Ma to su ljudi koji ne gledaju na stranke, ne gledaju na boje, rade svoj posao i nije im bitno tko je na čelu. Kad sam ja zajedno s Milanom Bandićem došao u gradsku upravu 2000. godine, isto smo zadržali većinu onih koji su zaposleni prije nego što je Bandić postao gradonačelnik. Točno su nas dva mjeseca gledali “preko oka”, ali brzo su se prilagodili – prisjeća se bivši pročelnik Ureda za financije Slavko Kojić, kojeg su iz šale znali zvati mađioničarom jer je uspio pronaći novac za ono na čemu je Bandić inzistirao.

No gotovo da su iscrpili, može se čuti iz gradske uprave, sve načine koje su mogli da “pokriju” sve želje i ideje pokojnog gradonačelnika i ostala davanja, tako da Tomaševićeva ekipa nema baš puno opcija kad je riječ o stabiliziranju financija. Neke su od opcija novoj vlasti, dodaju iz stare garniture, da ili dižu cijene usluga, poput ZET-ove karte za javni prijevoz koja košta četiri kune, ili da prodaju gradsku imovinu. Da financijsko stanje nije dobro, pa čak i lošije od onog što je očekivao, rekao je pred novinarima danas i sam Tomašević.

Ipak, dodao je, ne bi pretjerivao kad govori o stanju financija jer postoje rješenja za to, a prioritetna je ujedno to stvar i najveći izazov te gordijski čvor koji su počeli raspetljavati još danas. Nije želio još govoriti ni o dugovima Grada Zagreba.

– Ne bih o minusu jer samo taj podatak neće dati cijelu sliku, postoje i druge varijable koje treba uzeti u obzir. Trebat će nam vremena da prođemo cijelo izvješće, cijeli je vikend pred nama, no mislim da ćemo brzo pohvatati konce. Veliki izazovi nas čekaju, no ostajemo optimistični i vjerujemo da ćemo ih prebroditi – govorio je Tomašević danas i dodao da će dati sve od sebe da do poskupljenja ne dođe i da nema problema kad je riječ o osnovnom funkcioniranju Grada.

U tom smislu spomenuo je i žičaru, čija se vrijednost popela na 700 milijuna raznim aneksima ugovora s početnih 350 milijuna kuna i dodao da je najveći problem trenutačno što ne radi i ne ostvaruje prihode.

– A kredit dolazi na naplatu. Nisam sretan načinom kako je sagrađena, ali u interesu je grada da što prije dobijemo uporabne dozvole i uklonimo sve nepravilnosti kako bi počela voziti – rekao je Tomašević.

Dok se obraćao novinarima, povremeno bi podignuo glavu prema svojim zaposlenicima i svoj govor usmjerio prema njima.

– Moji zamjenici i ja vodit ćemo se primjerom da budemo skromni, pristojni i na usluzi svim Zagrepčanima, a to očekujemo i od vas, jednako kao i da kvaliteta usluga za građane bude još bolja. Vjerujem da je prvi preduvjet za ostvarenje ciljeva, poput stabilizacije financija Grada, Holdinga i povezanih društava, obnove grada nakon potresa, oporavka gospodarstva i društva nakon pandemije koronavirusa, stvaranje atmosfere profesionalnosti, kolegijalnosti i uključivosti u samoj gradskoj upravi, gradskim poduzećima i ustanovama. Ovaj grad počiva na svakom komunalnom radniku, svakom radniku u kulturi, obrazovanju, zdravstvu i sektoru skrbi, svakom službeniku gradske uprave, odnosno svakom od vas koji svakodnevno osiguravate da grad funkcionira. Kvaliteta života, razvoj i napredak ovog grada ovise o našemu zajedničkom radu – isticao je Tomašević.

Dočekala ga je i ostavka Ivice Lovrića, donedavnog pročelnika Ureda za obrazovanje, za kojeg Tomašević još nije odredio vršitelja dužnosti. Nakon što to učini, slijedi i raspisivanje javnog natječaja za novog pročelnika, a to je postupak, kažu, koji traje šest mjeseci, u kojem se provjeravaju i diplome i drugi dokumenti, moraju se poštovati i rokovi žalbe...

S obzirom na to da je običaj da se za v. d. čelnika neke ustanove ili ureda bira drugi ešalon, odnosno zamjenik pročelnika, taj bi posao mogla preuzeti Lovrićeva zamjenica Katarina Milković. Svoje mandate na raspolaganje, kako su najavili, dat će i Mirka Jozić, pročelnica Ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu, ali i pročelnik Gradskog ureda za graditeljstvo i promet Dinko Bilić, dok je odlazak najavila i Ana Stojić Deban, šefica Zagrebačkog holdinga, koja ima pravo na otpremninu od 96.000 kuna bruto. No zasad se, rekao je danas Tomašević, ni jedna ostavka nije “našla na stolu”.

– Situacija s gospodinom Lovrićem već je stupila na snagu i prije primopredaje – rekao je Tomašević, koji u gradsku upravu ulazi sa svoje dvoje zamjenika, Danijelom Dolenec i Lukom Korlaetom, a nasljednike ovih pročelnika, ako uistinu i budu dali mandate na raspolaganje, kako je i sam najavio, birat će na javnim natječajima na koje se mogu javiti svi koji misle da su kompetentni.

Pavičić Vukičević: Model 6+6

U gradskoj upravi neće više biti ni donedavnih dogradonačelnica, ni Olivere Majić ni Jelene Pavičić Vukičević, koja od jeseni počinje predavati na Kineziološkom fakultetu. Kako je sama rekla, otvorila je mogućnost modela 6+6 mjeseci. Večeras je Tomašević donio i zaključak o imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Zagreba, kojim je za načelnicu imenovao svoju zamjenicu Danijelu Dolenec. Paralelno pregovara i sa SDP-om kako bi formirali većinu u zagrebačkoj Gradskoj skupštini.

– Dogovori idu dobro i nisu još gotovi. Razgovara se o programskoj suradnji te koji su to programski ciljevi koje moramo osvojiti do kraja ovog mandata, a tek onda ćemo se “uhvatiti” dogovaranja političkih funkcija u sklopu gradskog parlamenta – kazao je Tomašević.

U stranci njihovih partnera o potencijalnoj koaliciji pregovaraju Peđu Grbin i Ivan Račan, a službeno još nitko iz SDP-a također ne želi govoriti o sadržaju razgovora s Možemo! Ipak, većina smatra da će oni biti zgotovljeni do idućeg vikenda, kad je sjednica Glavnog odbora SDP-a, a nije bitno, kaže jedan SDP-ovac, tko će dobiti koju funkciju, već “dizanje” stranke, s obzirom na to da je Možemo! preuzeo dominaciju kod “lijevih” birača.

– Ne smijemo si jedino dopustiti da budemo ono što je HDZ bio stranci Milana Bandića, čiji su članovi dizali ruke za neke njegove projekte iako su i sami bili svjesni da glasaju za nešto loše – zaključuje ovaj SDP-ovac.

Tomašević: Ništa nećemo raditi preko koljena, prvo ćemo obaviti razgovore sa svim pročelnicima