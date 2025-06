Diljem Rusije traže jednog čovjeka: Otkriveno tko je tajni agent koji stoji iza ludog plana 'Paukove mreže'

Diljem Rusije traje potraga za čovjekom koji je navodno identificiran kao ukrajinski tajni agent koji je vodio jednu od najodvažnijih vojnih operacija u modernoj povijesti. U analima špijunaže, hrabrih pothvata i uspješnih ludih vojnih planova, Artem Timofijev zasigurno zaslužuje svoje mjesto, ustvrdio je Richard Pendlebury, novinar Daily Maila. Operacija "Paukova mreža", koju je Ukrajinska tajna služba (SBU) izvela u nedjelju poslijepodne, ističe se po zapanjujućem opsegu i utjecaju. Dronovima su napadnute ruske zračne baze u kojima su bili smješteni strateški dugometni bombarderi Kremlja. Kijev tvrdi da je u jednom potezu uništio 34 posto ruske flote teških bombardera, nanijevši štetu vrijednu oko 7 milijardi dolara.

Zbog sve većeg dometa i točnosti ukrajinske flote napadačkih dronova, bombarderi su premješteni u baze duboko unutar Rusije koje nisu bile ranjive. Prije 18 mjeseci, predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je šefa SBU-a, general-poručnika Vasila Maljuka, i rekao mu da pronađe način da rat dovede do skrovišta teških bombardera. Tada je netko došao na ideju - zašto ne bi dronove dovezli kamionima do perimetra zračnih baza i lansirali ih preko ograde? Da bi to učinili, dronovi bi morali biti prokrijumčareni u Rusiju i skriveni. Kada dođe vrijeme za napad, rojevi bespilotnih letjelica morali bi biti skriveni u komercijalnim vozilima koja ne bi izazvala sumnju. To je značilo i da bi morao postojati ukrajinski agent na terenu, daleko iza neprijateljskih linija.

Postoje naznake da je ruski "ured" za operaciju bio mali grad Čeljabinsk. Naime, ruski vojni blogeri identificirali su skladište u Čeljabinsku kao središte "Paukove mreže". To je navodno bilo mjesto gdje su dronovi i njihovi lanseri sastavljani i slani na put. Artem Timofijev čovjek je kojeg rusko Ministarstvo unutarnjih poslova sumnjiči da je organizator. Njegovo uhićenje je prioritet. Prema ruskim izvorima, Timofijev je rođen u ukrajinskom gradu Žitomiru, živio je u Kijevu i preselio se u Čeljabinsk "prije nekoliko godina", radeći kao "poduzetnik". Kyiv Post na Facebooku ističe kako su ruski mediji objavili fotografiju osumnjičenog organizatora napada dronovima, tvrdeći kako je riječ o 37-godišnjaku koji je bio vlasnik kamiona korištenih za lansiranje dronova.

Ukupno 117 dronova korišteno je u napadima, a kontroliralo ih je isti broj pilota. Svaka zračna baza mogla je biti pogođena s čak 30 dronova istovremeno. Izvori sugeriraju da je SBU koristio rusku mobilnu mrežu za komunikaciju i navođenje velikih dronova. Da bi to učinili, morali su imati ruske SIM kartice ili modeme. SBU tvrdi da su svi koji stoje iza operacije "već dugo u Ukrajini".