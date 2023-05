DHMZ: 'Za vikend oblačno sa sunčanim razdobljima'

Danas će u unutrašnjosti Hrvatske prevladavati pretežno oblačno s mjestimice malo kiše, od sredine dana izgledno je smanjenje naoblake s istoka, a lokalno su mogući pljuskovi. Na Jadranu će biti djelomice, prema jugu i pretežno sunčano vrijeme. Vjetar će puhati slab do umjeren sjeveroistočni, duž obale slaba i umjerena bura, u početku podno Velebita još i jaka, a u Dalmaciji popodne vjetar s mora. Najviša dnevna temperatura zraka u kopnenim krajevima kretat će se od 15 do 20, na moru od 20 do 24 Celzijeva stupnja.

Vikend će donijeti promjenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim razdobljima. Osobito više oblaka bit će na Jadranu, a najviše sunčana vremena na istoku Hrvatske. Mjestimična kiša, lokalno i pljuskovi s grmljavinom, očekuju se ponajprije na zapadu unutrašnjosti te većem dijelu Jadrana. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar slab i umjeren istočni i sjeveroistočni. Na Jadranu i bura, podno Velebita i jaka, a u Dalmaciji u okretanju na jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 14, na Jadranu od 14 do 19 °C. Najviša dnevna između 20 i 25 °C, prognozira Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

POVEZANI ČLANCI:

Kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje, a na cestama u gorju te duž Jadranske magistrale mogući su odroni zemlje i kamenja. Zbog magle, vidljivost je mjestimice smanjena na cestama u Gorskom kotaru i Lici. Zbog uočene srne na autocesti A1 između čvora Blato na Cetini i čvora Šestanovac vozi se uz ograničenje brzine, a HAK moli korisnike za dodatan oprez. Zbog obilnih kiša posljednjih dana u nekim dijelovima zemlje traju žestoke borbe s poplavama, smirivanjem vremenske situacije prema kraju tjedna smirivat će se i vodotoci sukladno njihovoj veličini, obliku, nagibima i građi utjecajnih slivova, udaljenosti pojedine lokacije od izvorišta te samom tipu vodotoka.

>> VIDEO Vrgoračka polja potpuno su poplavljena zbog obilne kiše