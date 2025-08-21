Naši Portali
'BAŠ JE KAOS'

DHMZ izdao izvanredno upozorenje: Oluje i poplave zahvatile riječko područje

Rijeka: Kišni dan u gradu
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
21.08.2025.
u 14:34

Prema prognozama DHMZ-a, u riječkom području sutra se očekuje snažno grmljavinsko nevrijeme s jakim udarima vjetra i obilnim kišnim pljuskovima, a vjerojatnost grmljavine prelazi 80 posto.

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je izvanredno upozorenje i upalio crveni alarm za Istru i Kvarner zbog snažne promjene vremena koja se širi cijelom Hrvatskom. Nevrijeme je pogodilo i riječko područje, a u Dramlju je zbog obilnih oborina došlo do poplava na ulicama.

Prema riječima svjedokinje, kiša je sat vremena neprestano padala i napunila šahtove, iako leda nije bilo. "Grmi i sijeva. Sat vremena je padala kiša, na kratko se smirilo pa opet počelo. Baš je kaos", opisala je čitateljica  24sata.

Prema prognozama DHMZ-a, u riječkom području sutra se očekuje snažno grmljavinsko nevrijeme s jakim udarima vjetra i obilnim kišnim pljuskovima, a vjerojatnost grmljavine prelazi 80 posto. U subotu Knin, Split i Osijek ulaze u narančasto upozorenje zbog opasnih vremenskih prilika, dok će ostatak zemlje biti pod žutim alarmom, što znači potencijalno opasno vrijeme.
Pogledajte kakav se monstrum nadvio nad Istrom: Puknulo je već više od 5000 munja
Kvarner Istra dhmz nevrijeme

