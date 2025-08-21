Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 70
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
pripazite!

Evo zašto se nikada ne biste smjeli tuširati tijekom grmljavinskog nevremena? Može završiti kobno!

Pogled na Makarsku i munje u bračkom kanalu prema Splitu
Matko Begovic/PIXSELL
VL
Autor
Ana Hajduk
21.08.2025.
u 10:30

Kako biste smanjili rizik, stručnjaci savjetuju da tijekom grmljavinskog nevremena ne koristite tuš, kadu ni slavine, ne perete rublje ni posuđe te izbjegavate kontakt s vodom općenito.

Grmljavinsko nevrijeme pogodilo je veći dio Hrvatske, donoseći obilne kiše, poplave i probleme. Iako znamo da tada treba izbjegavati more, skloniti vrtni namještaj i zatvoriti prozore automobila, mnogi ne znaju da i tuširanje tijekom grmljavine može biti opasno – pa čak i kobno, piše Best Life

Vjerojatno ste barem jednom čuli upozorenje da se ne tuširate za vrijeme oluje. Ako ste mislili da je riječ o običnoj bapskoj priči – varate se. Centri za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) jasno upozoravaju: nije sigurno tuširati se, kupati ili prati ruke tijekom grmljavinske oluje.

Problem nije kiša, već munja. Ona je zapravo snažno električno pražnjenje koje može zagrijati zrak do 30.000 °C i stvoriti snažan udarni val – grmljavinu. Ako grom udari u blizini vaše kuće, električna energija može putovati kroz vodovodne cijevi (posebno metalne), električne instalacije i kućanske uređaje povezane s vodom.

To znači da vas munja može pogoditi dok se tuširate, kupate, perete suđe ili rublje. Profesor Jeffrey A. Andresen sa Sveučilišta Michigan State objašnjava: “Ako munja udari u vodovodnu cijev ili blizu nje, električna energija može se proširiti kroz sustav i dovesti do strujnog udara kod osobe koja koristi vodu”. 

U svijetu od udara groma godišnje pogine oko 24.000 do 25.000 ljudi. Najčešći uzrok smrti je srčani zastoj, no posljedice mogu uključivati i opekline, ozljede oka (kataraktu), oštećenja mišića i neurološke probleme. CDC upozorava da se oko trećine ozljeda od groma događa u zatvorenom prostoru – upravo zbog aktivnosti poput tuširanja.

Kako biste smanjili rizik, stručnjaci savjetuju da tijekom grmljavinskog nevremena ne koristite tuš, kadu ni slavine, ne perete rublje ni posuđe te izbjegavate kontakt s vodom općenito.

Vaš dom jest najsigurnije mjesto za vrijeme oluje, ali to ne znači da ste u potpunosti zaštićeni. Najbolja zaštita je izbjegavanje kontakta s vodom i električnim instalacijama dok gromovi ne prestanu.

Opasne su: Ovih 9 stvari nikada ne smijete raditi tijekom grmljavinskog nevremena
Pogled na Makarsku i munje u bračkom kanalu prema Splitu
1/12
Ključne riječi
tuširanje munje grom nevrijeme grmljavina

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još