Evo zašto se nikada ne biste smjeli tuširati tijekom grmljavinskog nevremena? Može završiti kobno!

Grmljavinsko nevrijeme pogodilo je veći dio Hrvatske, donoseći obilne kiše, poplave i probleme. Iako znamo da tada treba izbjegavati more, skloniti vrtni namještaj i zatvoriti prozore automobila, mnogi ne znaju da i tuširanje tijekom grmljavine može biti opasno – pa čak i kobno, piše Best Life.

Vjerojatno ste barem jednom čuli upozorenje da se ne tuširate za vrijeme oluje. Ako ste mislili da je riječ o običnoj bapskoj priči – varate se. Centri za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) jasno upozoravaju: nije sigurno tuširati se, kupati ili prati ruke tijekom grmljavinske oluje.

Problem nije kiša, već munja. Ona je zapravo snažno električno pražnjenje koje može zagrijati zrak do 30.000 °C i stvoriti snažan udarni val – grmljavinu. Ako grom udari u blizini vaše kuće, električna energija može putovati kroz vodovodne cijevi (posebno metalne), električne instalacije i kućanske uređaje povezane s vodom.

To znači da vas munja može pogoditi dok se tuširate, kupate, perete suđe ili rublje. Profesor Jeffrey A. Andresen sa Sveučilišta Michigan State objašnjava: “Ako munja udari u vodovodnu cijev ili blizu nje, električna energija može se proširiti kroz sustav i dovesti do strujnog udara kod osobe koja koristi vodu”.

U svijetu od udara groma godišnje pogine oko 24.000 do 25.000 ljudi. Najčešći uzrok smrti je srčani zastoj, no posljedice mogu uključivati i opekline, ozljede oka (kataraktu), oštećenja mišića i neurološke probleme. CDC upozorava da se oko trećine ozljeda od groma događa u zatvorenom prostoru – upravo zbog aktivnosti poput tuširanja.

Kako biste smanjili rizik, stručnjaci savjetuju da tijekom grmljavinskog nevremena ne koristite tuš, kadu ni slavine, ne perete rublje ni posuđe te izbjegavate kontakt s vodom općenito.

Vaš dom jest najsigurnije mjesto za vrijeme oluje, ali to ne znači da ste u potpunosti zaštićeni. Najbolja zaštita je izbjegavanje kontakta s vodom i električnim instalacijama dok gromovi ne prestanu.