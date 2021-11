Detalji uhićenja suca Vekića: Novac od mita pokušao sakriti kupovanjem stanova i auta?

Zvonko Vekić, sudac Županijskog suda u Osijeku, koji je već neko vrijeme pod istragom USKOK-a, ponovo je uhićen zbog sumnje na pranje novca. Osim njega uhićena je i njegova prijateljica Nataša Sekulić. Prema prvim neslužbenim informacijama riječ je o proširenju istrage vezeno uz optužbe bjegunca Zdravka Mamića, koji je prije koji mjesec bacio bombu u javnost tvrdnjama da je davao mito sucima osječkog suda koji su sudjelovali u postupcima protiv njega.

Osim Vekića, u lipnju su bili uhićeni i Darko Krušlin i Ante Kvesić, a sva su trojica neko vrijeme proveli u istražnom zatvoru. Oni su tijekom tog postupka nijekali Mamićeve optužbe, jedna od njih je bila da su suci dobili oko 400.000 eura mita kako bi donijeli odluke u Mamićevu korist. On je, kao što je poznato, pravomoćno osuđen na šest godina zatvora, a ovih dana mu je odbijena i ustavna tužba.

Prema neslužbenim informacijama, sudac Vekić se sada sumnjiči da je novac koji je navodno dobio od Mamića kao mito, pokušao sakriti tako što je kupio neka vozila te stanove. Dio novca, prema neslužbenim informacijama, nađen je i u sefu njegove prijateljice Nataše Sekulić. U sefu je pronađeno malo više od 300.000 kuna i oko 30.000 eura. Za taj novac, kako se sumnja, nema pokriće u svojim prihodima.

Policija je pretraživala njihove stanove i automobile, a kada to bude okončano, oboje će vjerojatno biti dovedeni u sjedište USKOK-a na ispitivanje. Uhićenja su potvrdili i MUP i USKOK koji su se oglasili s kratkim priopćenjima. USKOK je naveo i da je prethodno od DSV-a zatraženo skidanje imuniteta Vekiću, kojem nisu naveli ime.

U istrazi koja je ranije pokrenuta Vekić se sumnjičio da se u više navrata sastajao s Mamićem po Hrvatskoj i BiH te da mu je obećavao da će za njega ishoditi povoljne sudske odluke. Odnosno da se u jednom predmetu donese oslobađajuća presuda, a da u drugom optužnica ne bude potvrđena. Za to je kako se sumnja tražio novac, kako za sebe tako i za druge involvirane suce. USKOK sumnja da je Vekić od Mamića dobio 30.000 eura za ljetovanje po Hrvatskoj i inozemstvu, a sumnja i da je Vekiću posredstvom Drage Tadića predano 100.000 eura.

Ispitan tijekom te istrage, Vekić je nijekao krivnju te je tvrdio da nikakva novac od Mamića nije primio, niti je od njega tražio i dobio neke usluge. USKOK inače tvrdi da je Mamić Vekiću i Nataši Sekulić te njezinoj kćeri platio i put u Dubai.

Nataša Sekulić je potvrdila tijekom prve istrage da su putovali u Dubai, no tvrdila je da ne zna tko je kupio karte. Inače tijekom izvida koji su doveli do Vekićeva prvog uhićenja, ustanovljeno je da on od 2017. do 2020. ima nesrazmjer u prihodima i rashodima od 733.000 kuna, a ustanovljeno je i da je on stvarni vlasnik stana u Osijeku koji je u zemljišnim knjigama upisan na Natašu Sekulić.