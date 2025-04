Strašni detalji zločina u Dalmaciji, ubio ženu, pa presudio sebi: 'Svi ih znaju kao skladan par'

Kako je ranije pisao Večernji list, 81-godišnjak je u subotu u obiteljskoj kući u Lepurima nedaleko od Benkovca, vatrenim oružjem usmrtio 83-godišnjakinju, a potom je istim oružjem počinio samoubojstvo. Policija je dojavu o dva tijela u kući na širem benkovačkom području dobila jutros oko 10 sati. Po dolasku na mjestu događaja pronašli su tijela ženske i muške osobe.

Sa zamjenikom Županijskog državnog odvjetnika u Zadru proveli su očevid i druge dokazne radnje te je tom prilikom utvrđeno kako je jutros poslije 9.30 sati u mjestu Lepuri u obiteljskoj kući muškarac u dobi od 81 godinu vatrenim oružjem usmrtio žensku osobu u dobi od 83 godine, a potom u kući istim oružjem izvršio samoubojstvo. Po nalogu zamjenika Županijskog državnog odvjetnika nad tijelima će biti provedena obdukcija. Također će se sukladno izdanim nalozima provesti i sva druga potrebita vještačenja.

Osoba bliska počinitelju, koja tvrdi da je rođak počinitelja, za 24sata otkrila je detalje o paru.

- On je moj rođak. Nije bio nikada agresivan, a žena mu je bila dementna. Kazao nam je da kad ona umre, on ne želi živjeti bez nje. Što se dogodilo da je presudio sebi i njoj, ne znam. Svi ih znaju kao skladan par. Cijeli svoj radni vijek živjeli su u Zagrebu, a zadnjih 20 godina su u Lepurima - kazao je rođak počinitelja. Par je navodno živio sam te policiji nije poznat otprije. Još jedan je ovo slučaj femicida u Hrvatskoj. Prema podacima pravobraniteljice za ravnopravnost spolova Višnje Ljubičić, do kraja 2024. godine, ubijeno je 18 žena, a počinitelji su većinom bili bliski članovi obitelji ili vanbračni partneri. Službeni noviji podaci još nisu evidentirani.

