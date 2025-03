Denis Avdagić: 'Zelenski se usprotivio Trumpu, to se nitko nije usudio'

Kako ste doživjeli burnu raspravu između Trumpa i Zelenskog te uvrede koje je Trump uputio ukrajinskom predsjedniku?

- Gledajući taj susret, njegovo zakuhavanje, a potom i potpuno rasulo, osjetio sam prije svega nelagodu. Malo što nas više iznenađuje kada je u igri Trump, ali ovo je posve izvan svih okvira. Nešto što će ući u povijest. Postavlja se pitanje je li zapravo dobro što se to dogodilo ili bi bilo bolje da do susreta nije ni došlo. Međutim, budimo jasni, Trumpova administracija stalno drži naelektriziranim odnose, požurujući sve u međuodnosima, kao da sutra ne postoji, a pritom se u sve unosi jako puno ponižavanja. Iznenadila me je ipak odluka ukrajinskog predsjednika da se suprotstavi. Ne znam tko bi se drugi to usudio učiniti u Ovalnom uredu, pred medijima. Sve je krenulo u sukob onog trenutka kad je Zelenski kazao kako će i Amerika osjetiti posljedice, a Trump svoju i američku projekciju moći ne dopušta ugroziti.

Trump je nakon sastanka izjavio da mu Zelenski "nije izgledao kao netko tko želi mir". Mislite li da je Trump time zapravo želio sugerirati da je Zelenski odgovoran za nastavak rata?

- Ako je cijena mira napraviti ustupke, počevši s teritorijalnim, ako je cijena mira da prešutite sve što se dogodilo, zločine, onda je vidljivo da predsjednik Zelenski nije na to spreman. Ako pogledate reakcije europskih čelnika, nakon svega što se dogodilo, nakon ovog kaotičnog sastanka, nižu se podrške Ukrajini. Možemo li zamjeriti ukrajinskom predsjedniku što radi svoj posao i može li bilo tko u Ukrajini biti odgovoran za rat koji je čista agresija i invazija, ne Ukrajine, nego Rusije na Ukrajinu? Tu nema alternativnih činjenica, kao što nije bilo ni laboratorija za razvoj biološkog oružja, kao što ni ukrajinsko članstvo u NATO-u nije bilo direktna prijetnja Moskvi.

S obzirom na to da je sastanak prekinut, a Zelenski napustio Bijelu kuću nakon sukoba s Trumpom, kakva je budućnost američke podrške Ukrajini?

- Pitanje nije jednostavno, ali priopćenjem je predsjednik Trump kazao da on želi, očigledno, onaj brzo dogovoreni mir te da smatra kako Ukrajina za to nije zainteresirana sve dok je američka strana uključena. Vrata su se zatvorila, a brzo ćemo saznati jesu li i zaključana.