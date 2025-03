Stručnjaci o burnom sastanku u Bijeloj kući: To je bilo sve isplanirano. Zelenski je upao u klopku

Žestoka rasprava američkog predsjednika Donalda Trumpa i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog u Bijeloj kući bila je proračunat Trumpov potez, smatra njemački politolog. "To je bila zvijezda 'reality' televizije Donald Trump, koji je radio točno ono što i inače radi: verbalno napadao nekoga pred kamerama", rekao je Thomas Jäger sa Sveučilišta u Kölnu u intervjuu za televizijsku kuću n-tv.

"To je bio njegov zaštitni znak dugo vremena i sve je to isplanirao", rekao je Jäger, dodajući da je Zelenski upao u postavljenu klopku. "To nije bila slučajnost, nije bila posljedica provokacije. To je bio odglumljen scenarij", rekao je stručnjak o sastanku u petak na kojem su Trump i njegov potpredsjednik JD Vance grdili Zelenskija pred kamerama.

Ono što je zamišljeno kao prilika za razgovor o sigurnosti i gospodarskoj suradnji ubrzo se pretvorilo u prepucavanje pred novinarima u Ovalnom uredu. Vance je optužio Zelenskog da nije dovoljno zahvalan za godine američke pomoći protiv ruske invazije, iako je CNN kasnije izdvojio čak 33 situacije u kojima je Zelenskiji zahvaljivao američkim vlasima i narodu na pomoći.

Trump je, pak, rekao ukrajinskom predsjedniku da sklopi dogovor s Rusijom ili će se suočiti s gubitkom američke potpore. "Kockate se sa životima milijuna ljudi", rekao mu je. "Kockate se s Trećim svjetskim ratom." Zelenskij je, vidno frustriran, pokušao objasniti zašto ne vjeruje da je diplomacija dovoljna da uvjeri ruskog predsjednika Vladimira Putina da prekine rat, sugerirajući da će i Sjedinjene Države osjetiti posljedice ako Ukrajina bude prisiljena prihvatiti mirovni sporazum pod ruskim uvjetima.

Zelenski je potom napustio Bijelu kuću, a planirani ugovor o mineralima nije potpisan. Trump je kasnije optužio Zelenskog za "nepoštivanje" Sjedinjenih Država, rekavši da se ukrajinski čelnik može vratiti "kada bude spreman za mir".

FOTO Pogledajte kako Zelenski napušta Bijelu kuću nakon neviđene svađe s Donaldom Trumpom

Politolog Jäger ukazao je na pritisak s kojim se Trump suočava otkako je pokrenuo bilateralne pregovore s Rusijom. "U posljednjih nekoliko dana postalo je vrlo jasno da Trump ne napreduje u svom planu da nekako okonča ovaj rat", rekao je Jäger, misleći na predizborno obećanje novog američkog predsjednika.

"I to zato što Rusija diktira uvjete", rekao je stručnjak. Međutim, budući da stanovništvo SAD-a ne vjeruje Putinu, Trump "mora poniziti Ukrajinu, mora poniziti ukrajinskog predsjednika kako bi američkom narodu 'prodao' da izlazi s prijedlogom za okončanje ovog rata, što u konačnici znači predaju Ukrajine, i da Ukrajina, a to je rezultat sinoćnje rasprave, jednostavno više ne zaslužuje podršku SAD-a", rekao je Jäger.

Ukrajinski politolog Vladimir Fesenko, koji se smatra bliskim Zelenskom, uvjeren je da mirovni pregovori "neko vrijeme neće biti na stolu" nakon svađe u Bijeloj kući, za koju kaže da je uzrokovana emocionalnim reakcijama Zelenskog i Trumpa i provokacijama Vancea.

SAD je bio najveći donator Ukrajine u oružju i drugoj pomoći za obranu od ruske invazije. Svađa u petak potaknula je strahovanja da bi zaokret u američkoj politici prema Ukrajini otkako je Trump preuzeo dužnost prije nešto više od mjesec dana mogao kulminirati zamrzavanjem američkih isporuka oružja Ukrajini.