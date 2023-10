'BIO JE PONOSAN NA TO'

Milanović: Tuđman nije bio antifašist, nego više od toga

"To je bio hrvatski predsjednik – svakako antifašist, ali se nekako nelagodno želi zamaskirati činjenica da je bio jedan od organizatora svega toga i da je bio osoba s posebnim ovlastima i s posebnim statusom, a ne bilo tko. I on, i Manolić i takvi ljudi, i na to trebaju pripadnici svih stranaka biti ponosni”, kazao je Milanović