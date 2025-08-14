Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 111
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GABI NOVAK
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
Poslušaj
Prijavi grešku
ANALIZA IVANA BRODIĆA

Demografski izazovi – već manjka kvalificirane radne snage i u sektoru energetike

storyeditor/2025-08-13/PXL_180325_129991279.jpg
Damir Špehar/PIXSELL
VL
Autor
Ivan Brodić energypress.net
14.08.2025.
u 15:19

Hrvatski know how, nastao na uspjesima Ine, u istraživanju i eksploataciji geotermalne energije imao bi logičan nastavak. A zaposlenost visokokvalificirane radne snage bila bi više nego dobra vijest

Nove gospodarske paradigme, o čemu smo već pisali, u ovome stupcu, sukladno drastičnom povećanju umjetne inteligencije, uključuju značajno povećanje broja podatkovnih centara, ali i njihova kapaciteta. Ako tome prispodobimo i razvoj ekonomija najmnogoljudnijih zemalja na svijetu, ali i onih Globalnoga juga, pogotovo u Africi, osvijestit ćemo kolika je već sada te kolika će u budućnosti biti potražnja za energijom.

Poglavito na zapadu, pa tako i u nas, gdje težnja za što čišćim prelaskom na niskougljično gospodarstvo, koja je tek neznatno usporena Trumpovim politikama, otvara prostor za potražnjom energije proizvedene iz obnovljivih izvora. S druge strane, zapad se već neko vrijeme suočava s demografskim ponorom, koji se posljednjih godina prelijeva i na sektor zapošljavanja, poglavito u vidu kvalitetne, visokostručne radne snage. Taj je rizik osobito vidljiv, prema istraživanju Goldman Sachsa, ali i drugih think-tankova, u sektoru energetike. Iz Goldman Sachsa tako predviđaju kako u SAD-u nedostaje više od 500 tisuća stručnjaka, a u Europi 250 tisuća, kako bi se zadovoljila potreba za dodatnom energijom.

Ključne riječi
regulatorne prepreke energetska potražnja obnovljivi izvori radna snaga

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

4
HLADNORATOVSKA NOĆNA MORA

Zid srama pretvorio se u zid smrti: Naoružani stražari na preko 300 tornjeva imali su jasnu naredbu - pucati na svakoga tko pokuša prijeći

U ranim jutarnjim satima, 13. kolovoza 1961., stanovnici Berlina probudili su se u gradu koji se preko noći dramatično promijenio. Naime, pod okriljem mraka istočnonjemačke vlasti započele su tada gradnju zida - barijere koja je ušla u povijest kao najozloglašeniji simbol Hladnog rata i podjele svijeta na dva suprotstavljena bloka.

Učitaj još