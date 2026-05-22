Zanimljiv paradoks: Nekad je bio sinonim za 'jeftin raj', a sada više podsjeća na lifestyle destinacije u Europi

Milijuni Instagram postova ispisani su o Baliju, obavljeno je more fotografija i iskustava raznih influencera i posjetitelja. Indonezijski otok bogova, kako ga još nazivaju, trenutačno je jedna od najpoznatijih turističkih destinacija svijeta. Gomile ljudi slijevaju se svakoga dana u taj tropski raj u potrazi za savršenim odmorom, srećom, prosvjetljenjem, iscjeljenjem, željom da se presele... Što je, međutim, u moru informacija istina, a što samo "šarena Instagram laža"? Što je zapravo Bali? Postoje dva Balija. Jedan je onaj koji vam "prodaju" putem raznih društvenih postova, Instagrama i TikToka. Tirkizne plaže, bijeli pijesak, predivne vile s bazenima, doručci u duginim bojama, preplanula utegnuta tijela koja se njišu uz zvuke house-glazbe u fantastičnim klubovima...