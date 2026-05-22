Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 208
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NIKAD IZLOIRANIJI

Alarm u Moskvi? Putin oborio rekord iz pandemije, ruski mediji otkrili što se događa

Russian President Vladimir Putin Pays Homage To Mahatma Gandhi At Rajghat
Foto: Hindustan Times
1/13
Autor
Tea Tokić
22.05.2026.
u 19:37

Putin se u utorak vratio iz Kine, no od tada nije zabilježen nijedan njegov odlazak u druge dijelove Rusije, iako su takva putovanja ranijih godina bila redovita

Ruski predsjednik Vladimir Putin već gotovo sedam mjeseci nije posjetio nijednu rusku regiju izvan Moskve i Sankt-Peterburga, što predstavlja najdužu pauzu u njegovim domaćim putovanjima posljednjih godina. Prema pisanju medija, razlog bi mogli biti pojačani sigurnosni strahovi unutar Kremlja nakon navodnih ukrajinskih napada i sve strožih mjera zaštite ruskog čelnika. Putin se u utorak vratio iz Kine, no od tada nije zabilježen nijedan njegov odlazak u druge dijelove Rusije, iako su takva putovanja ranijih godina bila redovita. Pauza sada traje već 196 dana, čime je srušen i rekord iz razdoblja pandemije koronavirusa 2020. godine, kada nije putovao 132 dana.

Posljednji Putinov posjet izvan moskovske regije bio je 6. studenoga 2025., kada je nakratko boravio u Samari. Od tada su svi njegovi javni nastupi organizirani isključivo u Moskvi, okolici glavnog grada ili u Sankt-Peterburgu. Kako piše Kyiv Post, posljednjih mjeseci i njegovi javni nastupi odvijaju se pod strogim kontrolama. Među njima su božićna misa u objektu specijalnih snaga, susret sa studentima u Dolgoprudnom u moskovskoj regiji te polaganje vijenca u Sankt-Peterburgu bez prisutnosti publike.

Mediji navode kako je pojačana zabrinutost za sigurnost povezana s izvješćima o navodnom pokušaju ukrajinskog napada na Putinovu rezidenciju Valdaj krajem 2025. godine. Ruske vlasti priznale su incident, no dio međunarodne javnosti doveo je te tvrdnje u pitanje. Ukrajinski dužnosnici odbacili su navode da je luksuzni i strogo čuvani kompleks bio meta napada te su optužili Kremlj da je cijelu priču iskoristio kao opravdanje za udaljavanje od mirovnih pregovora. Prema informacijama europskih obavještajnih službi koje prenosi CNN, Putin danas djeluje pod iznimno strogim sigurnosnim režimom. Osim straha od mogućih napada dronovima, navodno postoji i zabrinutost zbog moguće unutarnje nestabilnosti unutar same Rusije.

Ovako bi mogla završiti Putinova vladavina. Stručnjak upozorio: 'Pripremite se za kaos'
Ključne riječi
Ukrajina Rusija Vladimir Putin

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!