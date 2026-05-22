Alarm u Moskvi? Putin oborio rekord iz pandemije, ruski mediji otkrili što se događa

Ruski predsjednik Vladimir Putin već gotovo sedam mjeseci nije posjetio nijednu rusku regiju izvan Moskve i Sankt-Peterburga, što predstavlja najdužu pauzu u njegovim domaćim putovanjima posljednjih godina. Prema pisanju medija, razlog bi mogli biti pojačani sigurnosni strahovi unutar Kremlja nakon navodnih ukrajinskih napada i sve strožih mjera zaštite ruskog čelnika. Putin se u utorak vratio iz Kine, no od tada nije zabilježen nijedan njegov odlazak u druge dijelove Rusije, iako su takva putovanja ranijih godina bila redovita. Pauza sada traje već 196 dana, čime je srušen i rekord iz razdoblja pandemije koronavirusa 2020. godine, kada nije putovao 132 dana.

Posljednji Putinov posjet izvan moskovske regije bio je 6. studenoga 2025., kada je nakratko boravio u Samari. Od tada su svi njegovi javni nastupi organizirani isključivo u Moskvi, okolici glavnog grada ili u Sankt-Peterburgu. Kako piše Kyiv Post, posljednjih mjeseci i njegovi javni nastupi odvijaju se pod strogim kontrolama. Među njima su božićna misa u objektu specijalnih snaga, susret sa studentima u Dolgoprudnom u moskovskoj regiji te polaganje vijenca u Sankt-Peterburgu bez prisutnosti publike.

Mediji navode kako je pojačana zabrinutost za sigurnost povezana s izvješćima o navodnom pokušaju ukrajinskog napada na Putinovu rezidenciju Valdaj krajem 2025. godine. Ruske vlasti priznale su incident, no dio međunarodne javnosti doveo je te tvrdnje u pitanje. Ukrajinski dužnosnici odbacili su navode da je luksuzni i strogo čuvani kompleks bio meta napada te su optužili Kremlj da je cijelu priču iskoristio kao opravdanje za udaljavanje od mirovnih pregovora. Prema informacijama europskih obavještajnih službi koje prenosi CNN, Putin danas djeluje pod iznimno strogim sigurnosnim režimom. Osim straha od mogućih napada dronovima, navodno postoji i zabrinutost zbog moguće unutarnje nestabilnosti unutar same Rusije.