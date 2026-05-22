Zalogaj odreska zaglavio joj se u grlu i prestala je disati: 'Vidjela sam svoju karmu...'

Kelsey Abernathy McLean doživjela je strašno iskustvo dok je uživala u obiteljskom roštilju. Zalogaj odreska zaglavio joj se u grlu. Unatoč Heimlichovom zahvatu, prestala je disati tri minute i 30 sekundi. U tim dramatičnim trenucima Kelsey kaže da je "umrla" i doživjela ono što mnogi opisuju kao bliski susret sa smrću. Kelsey je ispričala da je utonula u duboki mrak, a zatim se našla u "čahuri beskrajne ljubavi". Vrijeme više nije postojalo. Tijekom tog iskustva prošla je kroz "pregled života" – vidjela je ključne trenutke svog života poput filma na velikom platnu. "Osjećala sam emocije koje sam izazvala kod drugih, i dobre i loše. Vidjela sam karmu koju sam stvorila", rekla je. Bila je, kaže, tužna zbog boli koju je nanijela drugima, ali i ponosna na trenutke kada je bila ljubazna, posebno prema onima koji to nisu zaslužili. Shvatila je da novac, status i materijalne stvari uopće nisu važni. "Bilo mi je apsurdno koliko sam vremena provela brinući se o stvarima koje ne možeš ponijeti sa sobom kad umreš", dodala je.

Kelsey vjeruje da ju je vratila stara fotografija njezina supruga Roba, koju je nosila u novčaniku. U jednom trenutku kroz nju je prošla snažna zraka svjetla i probudila se. Liječnici su rekli da je preživjela pravo čudo. Kod četiri minute bez kisika obično počinje oštećenje mozga. Kelsey je imala samo modrice na rebrima od Heimlichovog manevra. Nakon ovog iskustva, Kelsey je potpuno promijenila životne navike i prioritete. Reže hranu na sitne komadiće i temeljito žvače. Završila je tečaj prve pomoći s mužem i sinom. Naučila je opraštati sebi i drugima. Živi svjesnije i cijeni svaki trenutak. "Bojim se da se to ponovi jer nisam još spremna otići. Želim gledati kako mi sin odrasta i ostarjeti uz supruga", kaže Kelsey. Dodala je da više nije toliko u strahu od smrti, ali je zato postala jako svjesna važnosti pravog življenja, piše Mirror.