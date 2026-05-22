KOALICIJA PREUZELA VLAST

Janez Janša dobio mandat za sastavljanje vlade, Plenković mu čestitao: Veselim se nastavku bliske suradnje

Janez Jansa sworn in as Slovenia's prime minister
Foto: Borut Zivulovic/REUTERS
Autori: Doris Kujek/Hina, Kristina Gabrić/Hina
22.05.2026.
u 19:02

Državni zbor izabrao je u petak na tajnom glasanju čelnika Slovenske demokratske stranke (SDS) Janšu za novog premijera s 51 glasom za i 36 glasova protiv, izvijestila je novinska agencija STA.

Državni zbor izabrao je u petak na tajnom glasanju čelnika Slovenske demokratske stranke (SDS) Janeza Janšu za novog premijera s 51 glasom 'za' i 36 glasova protiv, izvijestila je novinska agencija STA. Janša je dobio mandat za sastavljanje svoje četvrte vlade, koja će biti 16. slovenska vlada. U roku od 15 dana parlamentu mora predložiti kandidate za ministre.

Nakon što je izabran, Janša je u skladu s ustavom prisegnuo pred zastupnicima da će poštivati ​​ustavni poredak, djelovati po svojoj savjesti i svim silama raditi za dobrobit Slovenije. Predsjednik SDS-a u četvrtak je potpisao koalicijski sporazum sa strankama NSi, SLS i Fokus te strankom Demokrati, s kojima surađuju na formiranju nove vlade. Osim zastupnika spomenutih stranaka, novog premijera podržali su i zastupnici Resnice. Resnica neće ući u Janšinu vladu.

Spomenute stranke zajedno imaju 48 od 90 glasova u parlamentu, pa će Janša vjerojatno dobiti i podršku dvaju zastupnika nacionalnih manjina i još jednog zastupnika oporbe. Janša je danas, među ostalim, najavio napore za dovršetak procesa demokratizacije i provedbu programa za državu prilika, blagostanja i pravde. Među temeljne suštinske prioritete koalicije uvrstio je razvoj i blagostanje Slovenije, borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala, decentralizaciju i debirokratizaciju.

Janšina četvrta vlada, ako se imenuje ministarski tim, naslijedit će odlazeću vladu Roberta Goloba. Potonji, unatoč relativnoj pobjedi na izborima u ožujku, nije uspio ponovno sastaviti koaliciju. Premijer Andrej Plenković čestitao je u petak novom slovenskom premijeru Janezu Janši, izrazivši uvjerenje da će Zagreb i Ljubljana nastaviti jačati partnerstvo u Europskoj uniji i NATO-u te doprinositi regionalnoj stabilnosti. 

"Veselim se nastavku bliske suradnje Hrvatske i Slovenije, dviju susjednih i prijateljskih država koje povezuju snažni politički, gospodarski i društveni odnosi. U vremenu brojnih europskih i globalnih izazova, uvjeren sam da ćemo zajedničkim radom nastaviti jačati partnerstvo unutar Europske unije i NATO-a te doprinositi regionalnoj stabilnosti i daljnjoj gospodarskoj suradnji naših zemalja", objavio je Plenković na X-u nakon što je razgovarao s Janšom i čestitao mu na ponovnom izboru za predsjednika slovenske vlade. 

