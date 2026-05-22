FOTO Ova je fotografija postala hit: Pogledajte zbog čega se masovno proširila internetom

Pažnju na društvenim mrežama privukao je nepoznaati muškarc koji stoji iza Donalda Trumpa tijekom sastanka s novinarima u Ovalnom uredu, a koji je uslijedio nakon što su predsjednik i administrator EPA-e Lee Zeldin rekli da će ublažiti pravilo iz Bidenove ere koje od američkih tvrtki zahtijeva smanjenje stakleničkih plinova koji se koriste u rashladnoj opremi. Trump se osvrnuo na niz drugih tema, uključujući hoće li republikanska većina u Senatu pristati na milijardu dolara koju traži za financiranje dijelova svoje kontroverzne plesne dvorane u Bijeloj kući.

No, korisnici društvenih mreža počeli su dijeliti snimke muškarca kojem se ispod majice nazirao pupak. "Jedina stvar koja je ovdje skandaloznija od Trumpa je ispupčeni pupak", uzviknuo je jedan korisnik X-a.„Može li netko, molim vas, maknuti Čovjeka s pupkom iz kadra?“, ubacio se drugi korisnik. "Iskopat ćeš si oko tim pupkom“, našalio se jedan korisnik. "Hoće li ovaj tip preživjeti svoju sliku pupka? Smijeh je najbolji lijek“, našalila se druga osoba.

Tijekom razgovora s medijima, Trump je rekao da ne zna gubi li utjecaj na republikansku većinu u Senatu, dok se senatori pripremaju za prijedlog zakona o financiranju sigurnosti granica koji bi isključio milijardu dolara koju traži za plesnu dvoranu Bijele kuće. "Ne treba mi novac za plesnu dvoranu", rekao je, dodajući da je ideja o potrebi novca poreznih obveznika za financiranje projekta najveće krivo izvještavanje koje je ikada vidio, piše Independent.