FOTO Šibenski maturanti odali počast Luki: 'Ne treba biti tiho. Treba probuditi ovu državu'

Umjesto pjesme, zviždaljki i šarene norijade, šibenski su maturanti posljednji dan srednje škole proveli u tišini i suzama. U znak sjećanja na tragično preminulog 19-godišnjeg Luku Milovca, stotine učenika okupile su se jutros ispred Županijskog suda u Šibeniku, gdje su mu još jednom odali počast, ali i poslali snažnu poruku institucijama da se ovakva tragedija više nikada ne smije ponoviti. Kako piše RTL Danas, okupljanje je trajalo simboličnih 19 minuta, za 19 godina života koje su prerano ugašene. Na trenutak je stalo sve, baš kao što je prije šest dana stao život mladog Drnišanina.

Bijele balone prema nebu pustili su njegovi prijatelji i kolege iz razreda, a okupljanje je, osim komemoracije, bilo i svojevrsni protest protiv sustava za koji mnogi smatraju da je zakazao. “Te večeri kad me Luka zamolio da idem s njim, bio sam spreman napraviti sve za njega, ali jednostavno u tom trenutku nisam mogao napraviti ništa više od toga da budem tu s njim”, rekao je njegov prijatelj Ivan Baričević. Dodao je i kako ga bole komentari i napisi koji su se posljednjih dana pojavili na društvenim mrežama i u dijelu medija, ali i činjenica da se o promjenama govori tek nakon tragedije. “Zašto je trebalo doći do krvoprolića da bi se govorilo o promjenama? Zašto ustanove ne rade svoj posao da se bolesni liječe, a ubojice drže u zatvorima?”, poručio je.

Maturanti su otvoreno govorili o razočaranju državom i institucijama. “Ne treba biti tiho. Treba probuditi ovu državu iz nesvjestice jer ovo više nije normalno”, rekla je maturantica Ana Marić iz Turističko-ugostiteljske škole Šibenik. Njezina kolegica Marijeta Sladoljev smatra kako je cijeli sustav zakazao. “Da nešto funkcionira, ovo se ne bi dogodilo. Kako osoba koja je već ubila može normalno šetati među ljudima?”, upitala je.

Sličnog je mišljenja i maturantica Tehničke škole Gabrijela Radnić koja je podsjetila na ranije prijave i probleme povezane s osumnjičenim. “Ubio je curu, bio u zatvoru prekratko, nakon toga mu pronađu oružje i opet nitko ništa. To je sramota”, rekla je ogorčeno. Podršku maturantima pružili su i brojni građani Šibenika. Među okupljenima bili su roditelji, bake i djedovi, ali i branitelji koji su priznali da ih je prizor mladih ljudi u tišini posebno pogodio. “Umjesto da se raduju zadnjem danu škole, oni ga provode u boli i tuzi”, rekla je jedna Šibenčanka kroz suze.

Dio maturanata odlučio je ostatak norijade provesti mirno i dostojanstveno, dok su drugi poručili kako će slaviti upravo u Lukinu čast. “Ne slavimo smrt, nego život”, rekla je maturantica Ira Mileta, dok je njezin kolega Nikola Denko dodao da vjeruje kako bi Luka želio da njegovi prijatelji ipak obilježe kraj školovanja. Osim u Šibeniku, bijeli baloni danas su poletjeli i u Zadru, Splitu, Dubrovniku, Biogradu i drugim hrvatskim gradovima, gdje su se maturanti na svoj način oprostili od vršnjaka čija je smrt potresla cijelu Hrvatsku.