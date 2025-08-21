Naši Portali
Ivan Hrstić
Autor
Ivan Hrstić

Danka Derifaj treba se ispričati Thompsonu, a on ispriku treba prihvatiti

21.08.2025. u 09:34

Kao što zna policajac, tako i svaki novinar mora znati koja su mu ograničenja. To mora znati i cehovska udruga. I prije svega iskoristiti priliku podsjetiti novinare na ta ograničenja.

Što je više objeda i laži, Thompson nam je miliji i draži! Količina pamfleta u kojima se pjevača pokušava ocrniti kao lažnog domoljuba koji malim susjedima otima dom i dere kožu s leđa dokazuje da cilj nije istjerivanje pravde, već, kao i uvijek - omiljeni hrvatski hobi - hajka. Pod svaku cijenu.

No, koje su činjenice koje znamo o slučaju Thompson vs. Derifaj? Ono što je očito jest da se uporno ponavlja niz neistina od koje su neke već notorne po tome koliko puta su iz temelja demantirane. No, jedno je kad se to ponavlja u komentarima na mrežama, a drugo kad to šire mediji i novinarske udruge koji bi trebali upotrebljavati samo dokazano provjerene činjenice. Krenimo redom.

Ključne riječi
Marko Perković Thompson Danka Derifaj

Komentara 9

SP
spezzii
09:53 21.08.2025.

Zašto novinar ne kaže pravu istinu tko stoji iza ove hajke? Sile koje žele obnoviti Jugoslaviju i uspostaviti Veliku Srbiju s Vučićem na čelu i da Zagreb više ne bude glavni grad nego Beograd.

Avatar Navijač
Navijač
09:45 21.08.2025.

Takvim novinarima i informativnim kućama se mora trajno zabraniti da se bave tim poslom. To bi bila jedina ispravna poruka ostalima , kojih nije malo. Kakva isprika? pa nije ga slučajno gurnula u prolasku , da se ispriča , ovoo je dobro razrađen i organiziran napad na njegov lik i djelo.

TM
trade_mark
10:26 21.08.2025.

Danas stvarno svatko može pisati za novine...

