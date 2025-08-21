Danka Derifaj treba se ispričati Thompsonu, a on ispriku treba prihvatiti

Što je više objeda i laži, Thompson nam je miliji i draži! Količina pamfleta u kojima se pjevača pokušava ocrniti kao lažnog domoljuba koji malim susjedima otima dom i dere kožu s leđa dokazuje da cilj nije istjerivanje pravde, već, kao i uvijek - omiljeni hrvatski hobi - hajka. Pod svaku cijenu.



No, koje su činjenice koje znamo o slučaju Thompson vs. Derifaj? Ono što je očito jest da se uporno ponavlja niz neistina od koje su neke već notorne po tome koliko puta su iz temelja demantirane. No, jedno je kad se to ponavlja u komentarima na mrežama, a drugo kad to šire mediji i novinarske udruge koji bi trebali upotrebljavati samo dokazano provjerene činjenice. Krenimo redom.