Danju protiv homoseksualaca, noću orgijaju na gay zabavama

Konzervativni mađarski europarlamentarac koji se bijegom kroz prozor i spuštanjem niz žlijeb pokušao spasiti kad je policija u petak oko ponoći upala na ilegalnu zabavu u centru Bruxellesa, zapravo seksualne orgije homoseksualnih muškaraca, i dalje je tema o kojoj bruji cijeli Bruxelles. József Szájer, o kojemu je riječ, podnio je ostavku i priznao da je bio na ilegalnim gay orgijama, ali i dalje se nagađa tko bi mogla biti dvojica diplomata iz policijskog priopćenja, D. O. (1977.) i P. B. (1987.), koju su pokazali diplomatske putovnice kad su legitimirani na partyju s otprilike 25 sudionika. Neki u Bruxellesu nagađaju da je barem jedan od njih diplomat iz Poljske, ali nema potvrde.

Supruga ustavna sutkinja

Svi sudionici gay orgija prekršajno su prijavljeni, naravno ne zbog svojih seksualnih sklonosti, niti zbog samih orgija, što bi po političkim stavovima poljske i mađarske vlade prije mogao biti prekršaj u Varšavi i Budimpešti nego u Bruxellesu. Kršili su zakon koji je uveden zbog suzbijanja pandemije koronavirusa, a koji zabranjuje kućne zabave s tolikim brojem ljudi, pogotovo za vrijeme policijskog sata koji je zbog pandemije na snazi svake noći u Belgiji.

Političar József Szájer (59) bio je, inače, član povjerenstva koje je u mađarski ustav predložilo definiciju braka kao zajednice između muškarca i žene. Supruga Józsefa Szájera sutkinja je Ustavnog suda Mađarske.

Foto: LAURIE DIEFFEMBACQ/BELGA/PIXSELL Illustration picture shows 'Monroe Bar', where the police raided a party last Friday, in the city center of Brussels, Wednesday 02 December 2020. According to police sources a party on the first floor above the bar broke the corona-lockdown rules, Hungarian member of the European Parliament Jozsef Szajer was arrested when he tried to flee the scene carrying narcotics. BELGA PHOTO LAURIE DIEFFEMBACQ BELGA/PIXSELL

– Sve to me uopće ne iznenađuje. Često se otkrije da se baš oni, koji pretjerano imaju potrebu isticati svoja religiozna uvjerenja i svoje spolno opredjeljenje, i koji su u tim političkim opcijama, upravo suprotno ponašaju u svojoj intimi u odnosnu na ono za što se politički zalažu – komentira SDP-ova europarlamentarka Biljana Borzan.

HDZ-ov zastupnik u Europskom parlamentu Tomislav Sokol kaže da, što se tiče Szájerova kršenja epidemioloških mjera, smatra da političari trebaju davati primjer građanima. A na pitanje kako komentira licemjernost jednog konzervativca koji danju radi na uskraćivanju ljudskih prava homoseksualaca, a noću obilaze gay orgije: - Svatko od nas trebao bi živjeti svoje političke stavove koje javno deklarira – kaže Sokol.

HDZ-ovi europarlamentarci, inače, imaju urede u zgradi EP-a u Bruxellesu na istom katu kao i njihovi kolege Mađari iz sestrinske stranke Fidesz. Ali izvori nam kažu da Szájer nije imao ured na tom katu, nego na drugom. U prošlom mandatu unutar kluba europskih pučana bio je ono što se na engleskom naziva “whip” (u prijevodu: bič), a što u hrvatskom parlamentarizmu ne postoji kao funkcija. Partijski bič je, naime, osoba koja prilikom glasanja provjerava jesu li svi zaista glasali po stranačkoj liniji.

Nije poznato je li na sad već zloglasnim gay orgijama bilo pomagala poput bičeva, ali organizator i domaćin tog događanja dao je intervju belgijskom listu Het Laatste Niews i podijelio fotografije sobe. Čini se da je party bio organiziran na temu Halloweena: s platnima u stilu crne paučine na zidovima, plastičnim đavoljim vilama, kosturskim glavama s klaunskim nosom…

– Prijatelji koje pozovem na partyje uvijek dovedu neke svoje prijatelje i zajedno se zabavljamo. Malo pričamo, malo popijemo, kao u kafiću. Jedina razlika je što se u međuvremenu seksamo jedni s drugima. Ne vidim ništa loše u tome – kaže David Manzheley, 29-godišnji domaćin sporne zabave.

Kršili lockdown “bez gaća”

Manzheley kaže da mađarskog europarlamentarca nije pozvao on nego ga je doveo netko od pozvanih.

– Policija nam je razbila vrata bez kucanja. Bili su vrlo grubi, vrijeđali nas. Ali kako smo im mi mogli tako brzo dati svoje dokumente kad nismo ni gaće nosili – žali se domaćin.

Mađarski konzervativac iskoristio je tu gužvu oko legitimiranja ostalih i pokušao spasiti svoju, da prostite, guzicu. Iskrao se kroz prozor i niz žlijeb spustio na ulicu, ali ga je ondje netko zapazio i javio policajcima.