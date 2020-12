Detalji skandala u Vukovaru: Otkriveno zašto je djelatnik SOA-e te noći u postaji tražio Sučića

Poslije incidenta u Vukovaru ostavka, ili smjena, dosadašnjeg državnog tajnika ministarstva branitelja Stjepana Sučića bila je očekivana i jedino moguća jer se ni na koji način nije moglo braniti ono što je napravio u jednom vukovarskom kafiću, a potom i u policiji. Inače, u policiji i dalje postoji „zavjet šutnje“ o tome događaju tako da se detalji doznaju na kapaljku.

Penava: To je nedopustivo

– Ostalo je tu puno nejasnoća poput toga što se sve točno događalo i kako je moguće da su dvije osobe, poslije takvih incidenata, puštene iz postaje. Trebalo bi doznati kakva je uloga u cijeloj priči SOA-e jer se zna da je jedan od vlasnika obiteljski povezan s njima. Kakva je i uloga načelnika PP-a Vukovar ako on ne može zadržati u postaji ljude koji su prijetili njegovim ljudima, psovali ih i sl. – rekao nam je jedan vukovarski policajac.

Jučer je cijeli slučaj Sučić – Šeremet komentirao i gradonačelnik Vukovara Ivan Penava koji je rekao kako je takvo što nedopustivo i neobranjivo te da svi iz toga događaja trebamo izvući određene pouke.

Kada je riječ o daljnjoj sudbini ravnatelja Memorijalnog centra Domovinskog rata Krunoslava Šeremeta, Penava kaže kako će o tome odlučivati zadužena tijela, ali i kako on osobno ne vidi mogućnost da netko poslije takvog incidenta može ostati na takvoj poziciji.

– Stvar je higijene cijeloga društva i do te higijene moramo držati da se ta gangrena i trulež ne proširi. S razine dužnosnika i odgovornih osoba ovakvom ponašanju nema mjesta jer se stvara kriva slika bahatosti, arogancije i nepoštivanja države – rekao je Penava.

Kako prema Vukovaru postoji određena vrst pijeteta, pa se politika vrlo obzirno ponaša kada su zbivanja u Vukovaru u pitanju, tako očito u Vukovaru postoji određena vrst “pijeteta” i prema nekim osobama.

Postupanje policije prema uhićenim i privedenim Sučiću i Šeremetu bilo je, tako, očito obzirnije nego što bi se očekivalo. Sučić, osim što je imao političku “težinu” kao državni tajnik u ministarstvu, imao je i autoritet zbog svoje velike uloge u Domovinskom ratu, kao vukovarski branitelj i kasnije čak zapovjednik 5. GBR u Vinkovcima. Dva je puta ranjavan, a iz rata je izašao s nadimkom Crni te s velikim ugledom među suborcima. Takav životopis očito je imao utjecaja i kada je postupanje policije u pitanju.

No, bez obzira na Sučićeve ratne zasluge, on i Šeremet su pušteni nakon obrade u vukovarskoj policiji. U zgradu Policijske uprave u Vukovaru, prema raspoloživim informacijama, uistinu je nekoliko sati nakon događaja ušao i djelatnik SOA-e, no ne kako bi “izvadio” Sučića bez obrade. Kako tvrde izvori Večernjeg lista, djelatnik SOA-e nije u zgradu policije te noći ušao samoinicijativno. Njega su zvali iz policije ne bi li on pokušao smiriti i “ohladiti” Sučića te ga spriječiti da se dalje sramoti. Procijenili su da bi ga Sučić mogao poslušati i u “rastresenom” stanju. Tako je i bilo jer je dolazak spomenutog djelatnika SOA-e pomogao da se situacija smiri i “ohladi”. Njegova je uloga bila “pacifikacija” Sučića, a ne zataškavanje događaja. Događaj se, kako se i vidjelo, nije ni moglo zataškati. On je, dakle, u policijsku stanicu ušao kao Sučićev poznanik, a ne u “funkciji” i po zadatku kao agent tajne službe.

Doveli u neugodnu poziciju

Bivši državni tajnik tako je svojim ponašanjem, osim sebe, doveo u krajnje neugodnu poziciju i svoje bivše matično Ministarstvo branitelja i ministra Tomu Medveda, čelništvo vukovarske policije, pa i djelatnika SOA-e, čija se uloga sada medijski i politički napuhava.

Sučića je incident stajao državne funkcije, a prema raspoloženju gradonačelnika Vukovara Penave, i Šeremetu je zbog događaja u vukovarskom pubu ugroženo zaposlenje.