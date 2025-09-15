Danas predah od kiše, sutra opet stiže naoblaka

Danas će biti pretežno sunčano vrijeme, ujutro po nizinama mjestimice magla i niski oblaci. Vjetar slab, od sredine dana ponegdje i umjeren jugozapadni. U Dalmaciji umjeren sjeverozapadni vjetar, poslijepodne i jugozapadni, na sjevernom dijelu južni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura između 24 i 29 °C.

Sutra nas očekuje postupno naoblačenje sa sjevera, uglavnom od sredine dana u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu mjestimice kiša, moguće i u obliku pljuskova s grmljavinom. U Dalmaciji sunčanije i većinom suho. Još ujutro u unutrašnjosti ponegdje može biti magle. Vjetar slab, poslijepodne će zapuhati umjeren, prolazno i jak sjeverni i sjeveroistočni, najprije na sjeveru unutrašnjosti. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, na sjevernom dijelu i jugo, potkraj dana jačanje bure. Najniža temperatura zraka od 10 do 14, na Jadranu od 17 do 22 °C. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 21 i 26 °C, na istoku i jugu malo viša, javlja DHMZ.