Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 27
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CHARLIE KIRK
#DRONOVI U POLJSKOJ
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
VREMENSKA PROGNOZA

Danas predah od kiše, sutra opet stiže naoblaka

Šibenik: Promjena vremena pra?ena kišom zahvatila šibensko podru?je
Hrvoje Jelavic/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
15.09.2025.
u 06:43

U Dalmaciji umjeren sjeverozapadni vjetar, poslijepodne i jugozapadni, na sjevernom dijelu južni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura između 24 i 29 °C.

Danas će biti pretežno sunčano vrijeme, ujutro po nizinama mjestimice magla i niski oblaci. Vjetar slab, od sredine dana ponegdje i umjeren jugozapadni. U Dalmaciji umjeren sjeverozapadni vjetar, poslijepodne i jugozapadni, na sjevernom dijelu južni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura između 24 i 29 °C.

Sutra nas očekuje postupno naoblačenje sa sjevera, uglavnom od sredine dana u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu mjestimice kiša, moguće i u obliku pljuskova s grmljavinom. U Dalmaciji sunčanije i većinom suho. Još ujutro u unutrašnjosti ponegdje može biti magle. Vjetar slab, poslijepodne će zapuhati umjeren, prolazno i jak sjeverni i sjeveroistočni, najprije na sjeveru unutrašnjosti. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, na sjevernom dijelu i jugo, potkraj dana jačanje bure. Najniža temperatura zraka od 10 do 14, na Jadranu od 17 do 22 °C. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 21 i 26 °C, na istoku i jugu malo viša, javlja DHMZ.
Ključne riječi
vremenska prognoza vrijeme

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još