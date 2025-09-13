Naši Portali
OPET KIŠA I GRMLJAVINA

Cijeli dan sunce, a navečer stiže preokret: Najavljeno nevrijeme, upaljeni alarmi za više regija

13.09.2025.
u 07:59

U unutrašnjosti će i vikend obilježiti jutarnje magle, osobito po nizinama središnje Hrvatske i u Slavoniji, ali će one biti kratkotrajne.

Prema podacima DHMZ-a, danas će u Hrvatskoj prevladavati pretežno sunčano vrijeme, uz povremenu umjerenu naoblaku, a krajem dana na zapadu i izraženiju. U unutrašnjosti će se ujutro ponegdje zadržati magla, dok se u noći očekuje kiša, pljuskovi i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu. Puhat će slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar, a dnevne temperature kretat će se između 24 i 29 °C.

Prema prognozi HRT-a, subota će na jugu zemlje i dalje biti pretežno sunčana i vedra, uz slab burin i maestral te mirno more od oko 24 °C. Najviše dnevne temperature dosezat će oko 29 °C. Na srednjem Jadranu očekuje se više oblaka nego na jugu, dok će na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj već od jutra biti oblačnije, uz češću kišu i grmljavinu osobito navečer i u noći. Najviše dnevne temperature kretat će se između 27 i 28 °C, u gorju oko 24 °C, a najniže jutarnje od 10 do 14 °C u unutrašnjosti, te od 18 do 20 °C uz obalu.

U unutrašnjosti će i vikend obilježiti jutarnje magle, osobito po nizinama središnje Hrvatske i u Slavoniji, ali će one biti kratkotrajne. Tijekom dana prevladavat će sunčano, uz postupno povećanje naoblake, i dalje uz iznadprosječne temperature od 27 °C. Za sutra meteorolozi najavljuju osjetnu promjenu, bit će umjereno do pretežno oblačno, s kišom, pljuskovima i grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženiji, osobito na Jadranu i u njegovom zaleđu. Poslijepodne će doći do postupnog smirivanja i razvedravanja sa zapada.

Foto: DHMZ

Vjetar će se okretati s jugozapadnog i jugoistočnog na sjeverozapadni, koji će prolazno biti i jak, dok će duž obale zapuhati jaka bura. Temperature će biti niže nego danas – jutarnje će se kretati od 14 do 18 °C, na moru od 19 do 23 °C, a najviše dnevne između 21 i 25 °C, tek ponegdje na jugu malo više. Zbog najavljenog nevremena, na snazi su meteoalarmi za potencijalno opasno vrijeme, posebno u regijama uz obalu, te za gospićku, riječku, kninsku i splitsku regiju. Puhat će bura i tramontana, ponegdje i jake. Početkom idućeg tjedna očekuju se dva mirnija i toplija dana, uz više sunca, ali i jutarnju svježinu i maglu, ponegdje i na Jadranu.

Foto: DHMZ

