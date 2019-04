Danas odluka: Hoće li 3. maj u stečaj ili dobiva još jednu priliku?

Na Trgovačkom sudu u Rijeci u srijedu će se ponovno odlučivati hoće li u Brodogradilištu 3. maj biti pokrenut stečajni postupak ili će to brodogradilište dobiti još jednu priliku i dodatno vrijeme za pronalazak rješenja, koje bi omogućilo opstanak riječke brodogradnje, nastavak proizvodnje i isplatu radničkih plaća.

Sutkinja Liljana Ugrin već je nekoliko puta odgađala ročište u sklopu prethodnog postupka radi utvrđivanja pretpostavki za otvaranje stečajnog postupka nad 3. majem, dajući još vremena za rješavanje problema toga brodogradilišta - za dolazak strateškog partnera, dogovor o isplati plaća i nastavku proizvodnje, odnosno za utvrđivanje mogućnosti restrukturiranja hrvatske brodogradnje.

Prijedlog za otvaranje stečaja nad 3. majem, koji je dio Uljanik grupe, krajem prošle godine je podnijela Fina, zbog evidentiranih neizvršenih osnova za plaćanje u neprekinutom razdoblju od 120 dana. Tada je bila riječ o iznosu nešto većem od 72 milijuna kuna. Potkraj ožujka ukupna blokada iznosila je 92,4 milijuna kuna, od toga je dug za radničke plaće 18,6 milijuna kuna.

U zadnjih godinu i više dana, kao potencijalni strateški partneri Uljanika i 3. maja spominjali su se Kermas grupa, Brodosplit, talijanski Fincantieri i drugi, ali suradnja s njima u konačnici nije ostvarena. U 3. maju i pulskom Uljaniku uskoro se očekuje dolazak izaslanstva potencijalnog kineskog strateškog partnera, koji bi snimio stanje, a potom odlučio o mogućem ulaganju.

Predsjednik vlade Andrej Plenković izjavio je u prošloga tjedna kako je posjet kineskog premijera Lija iskoristio da mu pojasni kontekst hrvatske brodogradnje te ga je zamolio da predstavnici ključne kineske kompanije koji se bave brodogradnjom posjete Uljanik i 3. maj i vide bi li mogli biti taj partner koji bi pomogao restrukturiranju, a sve bi se, kazao je, trebalo dogoditi "vrlo brzo".

Direktor 3. maja Edi Kučan izjavio je, pak, u utorak, uoči ročišta na Trgovačkom sudu u Rijeci, da je svaki potencijalni strateški partner, koji bi omogućio opstanak brodogradnje u Rijeci dobrodošao, ali da 3. maj ima sve manje vremena i da je hitno potrebno pronaći model privremenog financiranja, odnosno oko 150 milijuna kuna s kojima bi se omogućio nastavak proizvodnje i isplata plaća.

No, ocijenio je da bi to za 3. maj moglo biti kasno i da za to brodogradilište treba hitno naći neki način financiranja, kako bi moglo preživjeti.

Smatra da bi za nastavak proizvodnje, plaće i namirenje dijela potraživanja za dobavljače trebalo osigurati oko 150 milijuna kuna, pod uvjetom da državna poduzeća skinu ovrhe na Fini te uz dogovor s brodovlasnicima, koji su iskazali zanimanje za završetak svojih brodova u 3. maju i koji bi na mjesečnoj osnovi pratili financiranje završetka izgradnje svojih brodova. Prijedloge i modele za završetak započetih brodova u 3. maju, kojima bi se taj posao mogao obaviti najpovoljnije za državu, Kučan je dostavio resornim ministarstvima te očekuje odgovore.

Većini trećemajaca nisu isplaćene plaće od listopada prošle godine, a prema podacima iz Uprave, nastavljen je trend odlaska, pa je sada u 3. maju ukupno 870 radnika. Već je organizirano nekoliko akcija prikupljanja humanitarne pomoći, a u posljednjoj akciji Crvenog križa prikupljeno je više od 10 tona hrane i higijenskih potrepština za radnike 3. maja.

U akciji Uljanik u ožujku je zbog sumnje na počinjenje kaznenih djela zloporabe u gospodarskom poslovanju uhićeno 12, a potom istragom obuhvaćeno ukupno 14 osoba, među kojima je i bivši direktor 3. maja Maksimilijan Percan, kojemu je određen 30-dnevni istražni zatvor. Percan je podnio ostavku, pa je Nadzorni odbor u početku travnja imenovao novog direktora 3. maja Edija Kučana, koji je direktor tog brodogradilišta već bio, od 2010. do 2013. godine.

VIDEO Uhićeni u akciji Uljanik stigli na ispitivanje: