Danas je palindromski dan godine. Ovako nešto ponovit će se tek za 101 godinu

Današnji datum 2. veljače 2020. je palindromski, jednako se čita u oba smjera, a još je posebniji jer je jedini takav u ovom stoljeću, objavio je u nedjelju CNN. Danas je 2. veljače 2020., odnosno 02.02.2020 i čita se jednako i u M/D/Y i D/M/Y formatu. Posebnost je još bila još veća kada je otkucalo 02:02:20 sati na današnji datum.

Prošli palindromski datum zabilježen je 11.11.1111., prije 909 godina.

Sljedeći će se dogoditi za 101 godinu, 12.12.2121. i ponovno ga neće biti do 03.03.3030.

"Danas je palindromski dan u svim formatima (britanski, američki, ISO). Današnji datum je i palindromski dan godine, odnosno 33. dan u 2020., a do kraja godine je preostalo 333 dana. Zaista jedinstven dan!", tvitao je matematički odjel iz škole Solihull.

Kapelica Royal Wedding u Las Vegasu reklamira vjenčanja na "značajan" datum, navodeći da će druga godišnjica braka supružnicima pasti na 02.02.2022.

"Broj dva je najviši simbol tebe i tvog supruga", navode iz kapelice u Nevadi. Palindrom je svaka riječ, fraza ili niz brojeva koje se čitaju jednako u oba smjera, poput "mama".

James Joyce osmislio je "tattarrattat", što bi trebalo predstavljati zvuk kucanja na vratima i najduži je palindrom koji se sastoji od jedne riječi u Oxfordskom rječniku engleskog jezika.

Neki slavni palindromi su "rats live on no evil star", "never odd or even" i "a man, a plan, a canal, Panama."

Izraz "A toyota's a toyota" može se nastaviti kao vječni palindrom, "A toyota's a toyota's a toyota..."