Dan kad je udar munje "ugasio" New York: Tisuće ljudi bilo je zarobljeno u liftovima i metrou

Te je sparne, srpanjske večeri Velika Jabuka utonula u potpunu tamu i to baš u vrijeme kada je grad, koji nikada ne spava, najživlji, kada su metroi prepuni ljudi, promet na ulicama gust, restorani krcati, a dizala u bezbrojnim neboderima rade gotovo bez prekida. No, u samo jednoj sekundi sve je stalo – i tisuće dizala i vlakovi u metrou i kolone automobila u tunelima, avioni nisu mogli slijetati, niti uzlijetati,.... Inače blještavi New York, prema riječima Večernjakovog reportera, nalikovao je na fantomski grad.

Trenutak nestanka struje bio je dodatno dramatičan i stoga što se, tih dana, temperatura u New Yorku nije spuštala ispod 35 stupnjeva Celzijusa te su, u usijanom gradu, klima uređaji danonoćno radili, punom parom. Prestanak rada elektrane, koja je grad opskrbljivala električnom energijom, izazvao je, stoga, lančani prekid struje i u ostalim centralama koje su, baš zbog milijuna uključenih uređaja za klimatizaciju, postale preopterećene.

Osim u gradu, dramatično je bilo i ispod zemlje i u zraku

Poziciona svjetla na pistama aerodroma, ugasila su se u, za mnoge pilote, najkritičnijem trenutku te su, samo pukom srećom, izbjegnute tragedije. Zračne luke LaGuardia i JFK satima su bile zatvorene za promet. Zbog nestanka struje te prestanka rada sustava za ventilaciju, prekinut je bio i automobilski promet u tunelima, a potpuno paraliziran bio je i promet vlakova u metroima. Vatrogasci i policajci pozvani su da putnike hitno izvedu iz mračnih, podzemnih tunela, kako bi se spriječila panika, čije su posljedice mogle biti nesagledive. Iz podzemne je željeznice tada evakuirano 4000 ljudi.

Pakao za građane, raj za lopove

Nestanak struje, u višemilijunskom gradu, potvrdio je tada i istinitost stare poslovice koja kaže - „Dok jednom ne smrkne, drugom ne svane“. Naime, čim je New York utonuo u mrkli mrak, svanulo je lopovima i piromanima. Pljačkaši su, u samo nekoliko minuta, preplavili ulice grada, koji se tih godina borio s dubokom financijskom krizom, velikom nezaposlenošću, drogom... Baš su, u to vrijeme, građani New Yorka živjeli i u strahu od opasnog serijskog ubojice, Davida Berkowitza, poznatog kao Samov sin. On je, više od godinu dana, terorizirao New York te je ubio šestero mladih ljudi, a u vrijeme „potpune pomrčine“, još je uvijek bio na slobodi. Pljačkašima su razbijati prozore i izloge te odnositi sve što su mogli. Četvrti, od Bushwicka do istočnog Harlema, bile su doslovno opustošene, a policija je uhitila čak 2 tisuće lopova koji su, pod okriljem potpunog mraka, pljačkali trgovine. U samo par sati, do jutra idućeg dana, opustošeno je čak 1600 trgovina, podmetnuto oko 1000 požara, no, te se mračne noći dogodilo samo jedno ubojstvo.

Bio je to drugi put, u 12 godina, da je New York uronio u potpuni mrak, a tog je srpnja, 1977., višemilijunski grad, bez struje, bio punih 25 sati.

