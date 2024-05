Vesna Pusić: Situacija u Hrvatskoj izrazito je ozbiljna, vrijeme je da Milanović povuče jedan potez

Bivša ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić gostovala je danas na televiziji N1. Komentirala je pregovore nakon izbora i pokušaje sastavljanja većine za koju je potrebno 76 mandata. Pusić je komentirala ima li Andrej Plenković šanse za poziciju na europskoj razini. “Šanse ima, on je dugogodišnji premijer jedne države članice, član je Europske pučke stranke. Ako se kandira Ursula von der Leyen Plenković se neće kandidirati, a ako odustane mislim da je to onda moguće, ali ima zabrinjavajuće posljedice za našu domaću situaciju”, kazala je.

Rekla je da je domaća situacija puno opasnija nego što se čini. “Na dnevnom redu je puno važnija tema, a to je da jedna mala stranka koja je dobila preko devet posto glasova se sada stavlja u poziciju da hrvatskim građanima kroji pravu i diktira politiku”, kazala je.

“To je Domovinski pokret , stranka koja je sigurnosno i politički opasna i za državu i za građane i koja je pri tome dobila jednoznamenkasti rezultat na izborima, a postavlja se u poziciju određivanja što će se događati”, dodala je.

“Nalazimo se u velikoj opasnosti da stranka s malim rezultatom povuče Hrvatsku prema ekstremnoj desnici i tome se treba suprotstaviti. Ovo bi bio trenutak za potez predsjednika Republike da kaže da je Hrvatskoj potrebna Vlada nacionalnog spasa u kojoj će se dogovoriti četiri ili pet stvari koje će se napraviti i nakon toga treba ponovno ići na izbore”, rekla je.

“To bi bila Vlada SDP-a i HDZ-a i koja ne bi mogla biti dugoročna, ali bi mogla spasiti Hrvatsku od ekstremne situacije i ruskih utjecaja otvorene desnice”, precizirala je. Komentirala je i može li se takav scenarij ostvariti.

To je prilično niskorazinska i neodgovorna politika koja prati kampanje, ali u ovom trenutku je situacija puno ozbiljnija i pitanje je odgovornosti za zemlju i kome smo mi prepušteni. Ove dvije grupacije su dobile preko 2/3 zastupnika, oni nisu partneri i ne mogu biti dugoročni partneri, ali mogu biti privremeno rješenje do novih izbora. To bi trebao reći predsjednik Republike jer ni jedna od te dvije stranke nema ni snage ni hrabrosti da tako nešto predloži jer se boje da će ispasti izdajnici svojih birača”, rekla je.

Pusić je, osim pregovora, komentirala i uhićenje Davora Trupkovića, bivšeg pomoćnika ministrice Nine Obuljen Koržinek, danas Glavnog konzervatora u Upravi za zaštitu kulturne baštine. Uhićen je na zahtjev EPPO-a u sklopu istrage na Geodetskom fakultetu u Zagrebu. “Ako se ustanovi da su krivi naravno da postoji zapovjedna odgovornost. Pokazuje se da je institut glavnog europskog tužitelja institut koji pomaže svim državama da se uhvate u koštac s korupcijom na visokoj razini. Za sve države je dragocjeno da taj institut postoji”, rekla je.

“Čini mi se da Ured glavne tužiteljice radi samostalno i sustavno. Činjenica je da se istražuju odluke sadašnje predsjednice Europske komisije govori o stupnju neovisnosti europske tužiteljice”, dodala je za N1.

