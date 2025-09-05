'Dama s lampom' političarima je objasnila jednostavnu matematiku i spasila na tisuće života

U povijesnim knjigama Florence Nightingale najčešće se pojavljuje u jednoj slici: kao tiha, plemenita figura koja u sumrak obilazi ranjenike, noseći lampu i pružajući utjehu na poljima Krimskog rata. Ta je romantična vizija učvrstila njezinu reputaciju i učinila je legendom već za života. No iza te ikone skrivala se posve drukčija žena – tvrdoglava, neumorna reformatorica i briljantna analitičarka, koja svoje najveće pobjede nije izvojevala na bojišnici, nego za radnim stolom, okružena brojevima, tablicama i grafikonima. Upravo u tom manje poznatom aspektu leži njezina prava snaga: Florence Nightingale nije samo utemeljila modernu sestrinsku skrb, nego je otvorila vrata javnom zdravstvu i statistici kakvu danas poznajemo.