VIDEO Dalmatinski lovci na oluje: Na terenu bili prije zore, snimili zadivljujuće prizore nevremena

S dolaskom ciklone Ciaran koja je na hrvatskoj obali uzrokovala jako jugo s udarima i do 110 km/h, brojni građani odlučili su se skloniti u zatvoreno i pričekati razvedravanje. No to ovog petka nisu napravili i Sebastian Galić i Toma Ružić, lovci na oluje i članovi Crometeo tima.

Kako prenosi Dalmacija Danas, ovaj dvojac je bio na terenu prije zore kako bi pratili ponašanje ove ciklone na našim područjima. Svoj su plan razradili ranije kako bi mogli ''pogoditi'' točne lokacije. Kako su ispričali, rano jutro započeli su iz Trogira.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Kada smo prolazili stari Čiovski most još je bio mrak, a more se već bilo izlilo i preplavilo niže dijelove Čiova i Trogira. Tu smo dočekali dan, i snimali kako more sve više prodire u kale starog grada. Trogir je jedan od najnižih gradova na moru i sada već redovito ima probleme s dizanjem razine mora. Globalno je zagrijavanje u tijeku i nije mit da razina mora raste zbog otapanja leda, ali i širenja volumena vode. Trogir je među prvim gradovima u Hrvatskoj koji će se suočiti s direktnim posljedicama ovog trenda. Čak sam i trogirskog gradonačelnika čuo da prvi put javno govori na tu temu - ispričao je Sebastian Galić.

Nakon toga su nastavili u Kaštel Stari gdje se jugo, kao i inače, probilo kroz procjep između Marjana i Čiova.

POVEZANI ČLANCI:

- Tamo smo stigli prije 8 sati i iako smo očekivali visoke valove, ono što smo dočekali je nadišlo naša očekivanja. Ugodno smo se iznenadili kada smo vidjeli da nismo jedini 'chaseri', tamo je već bio Kaštelanin Frane Vukušić koji je sebe i opremu izložio valovima samo da bi uhvatio dobre kadrove - prepričao je Toma, dok su za kraj otišli u Split gdje je obalu preplavio plimni val.

>> VIDEO Premantura: Svjetionik Porer okovan velikim valovima