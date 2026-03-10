Naši Portali
KRAJNJI ROK

Počela isplata uskrsnica, evo kome se dodjeljuju

10.03.2026.
10.03.2026.
u 11:02

Isplata je počela jučer u poslovnicama FINE, a trajat će do 4. travnja

Počela je isplata uskrsnica u Samoboru. Gradske uskrsnice se dodjeljuju umirovljenicima, osobama s invaliditetom, nezaposlenim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i korisnicima nacionalne naknade za starije osobe s primanjima do 400 eura. Isplata je počela jučer u poslovnicama FINE, a trajat će do 4. travnja što je krajnji rok za preuzimanje ove jednokratne novčane naknade.

Uskrsnica ovisi o primanjima, a iznosi 85, 60 i 45 eura. Podnositelju zahtjeva, koji ispunjava opće uvjete, s primanjima do 250 eura isplatit će se uskrsnica od 85 eura, onome s primanjima od 250,01 euro do 325 eura u iznosu od 60 eura, a onome s primanjima od 325,01 euro do 400 eura uskrsnica od 45 eura. 

 
Ključne riječi
Samobor Umirovljenici Fina uskrsnica

