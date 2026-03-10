Naši Portali
UGROŽENA SIGURNOST BELGIJE

Belgijski sudac: Zaista smo u opasnosti da postanemo narkodržava

Zadar: Konferencija MUP-a o zapljeni kokaina, heroina i amfetamina
Sime Zelic/PIXSELL
Autor
Dino Brumec
10.03.2026.
u 09:05

Više od 70% kokaina koji je 2024. ušao u Europu stiglo je putem luka u belgijskom Antwerpenu i nizozemskom Rotterdamu

Krijumčarenje droge i zločini povezani s narkoticima prijete samoj društvenoj stabilnosti Belgije, govori visokopozicionirani sudac u Antwerpenu Bart Willocx. Mafija je trenutačno u procesu stvaranja "paralelne sile" u društvu, dodao je u intervjuu za britanski The Guardian, koji je jasno pokazao koliko je situacija u ovoj zemlji opasna. – Količina uključenog novca kojim se utječe na ljude, korumpira ih ili pokušava potkupiti toliko je velika da predstavlja opasnost za stabilnost našeg društva – rekao je u intervjuu Willocx, šef žalbenog suda u Antwerpenu.

Više od 70% kokaina koji je 2024. ušao u Europu stiglo je putem luka u belgijskom Antwerpenu i nizozemskom Rotterdamu. Velika većina droge na Stari kontinent dolazi iz Južne Amerike, osobito iz Kolumbije. Prije tri godine u Antwerpenu je zaplijenjena 121 tona kokaina. Posljednjih godina te su zapljene postale manje, što stručnjaci objašnjavaju kao vjerojatni rezultat boljih tehnika prikrivanja koje su krijumčari razvili, kao i njihovim vjerojatnim seljenjem ovog ilegalnog biznisa u manje luke.

Uz krijumčarenje droge povezuje se niz drugih kriminalnih aktivnosti – ubojstva, otmice, nasilje... Situacija u Belgiji toliko je opasna da je u listopadu prošle godine sudac u Antwerpenu anonimno objavio pismo u kojem je napisao da Belgija polako postaje "narkodržava" te poziva vladu na hitnu reakciju. To je pismo odjeknulo u europskoj javnosti, a poruke koje je sudac Willocx uputio britanskim novinama u intervjuu dodatno podcrtavaju crnilo u ovoj zemlji. Rekao je da država radi na tomu da izbjegne postati narkodržava.

– No radi se o evoluciji, ali i pritisku – to je opasnost – rekao je ovaj sudac. Državni odvjetnik koji je sjedio uz suca u razgovoru s britanskim novinarima rekao je kako se slaže s anonimnim sucem i njegovom dijagnozom o "narkodržavi". – Postajemo država s puno korupcije, s puno prijetnji – rekao je. Njih su dvojica opisala razmjere zločina koje mafija čini, a uključuju nasilje, pucnjave, otmice, mučenje i pranje novca. Od vlade traže da uloži više u borbu protiv ovih pošasti.

Sudac Willocx objašnjava kako mafijaši čak prijete sucima te drugim državnim dužnosnicima čiji je posao zaštita građana. Neki su suci zbog toga prisiljeni živjeti u sigurnim kućama i pod stalnom zaštitom policije. – Morate napustiti svoj dom, svoju obitelj i živjeti negdje gdje nitko ne zna tko ste – opisuje Willocx život sudaca u sigurnim kućama. U isto vrijeme u žalbenom sudu u Antwerpenu uopće nije postavljen, primjerice, skener za provjeru torbi koje ljudi unose u sud iako je vlada obećala da će to učiniti. Općenito se suci žale na to da država, po njima, ulaže premalo novca u sigurnost sudova. Belgijski dužnosnici u ovom su intervjuu dali još niz primjera duboke korupcije i opasnosti te nasilja koje provodi narkomafija. 

Ključne riječi
Kokain narkotici Belgija

